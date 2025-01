Traitement de la perte auditive

L’amplification sonore par un appareil auditif est utile pour les personnes qui souffrent de perte auditive neurosensorielle ou de surdité de transmission. Malheureusement, une prothèse auditive ne restaure pas l’audition normale. Elle peut cependant améliorer largement la capacité des personnes à communiquer et à profiter des sons.

Beaucoup de personnes sont réticentes à utiliser des prothèses auditives à cause du coût, des problèmes de confort, et pour certaines personnes, de la stigmatisation sociale. Les médecins devraient discuter de ces sujets et encourager les personnes à voir un audiologiste afin d’évaluer l’éventail des différents modèles de prothèses auditives disponibles. Des prothèses auditives sont également disponibles en vente libre, avec l’avantage du coût réduit. Cependant, les prothèses auditives en vente libre ne sont destinées qu’aux personnes présentant une perte auditive légère à modérée, et les professionnels de l’audiologie ne peuvent pas les personnaliser en fonction du type de perte auditive et les adapter au conduit auditif de la personne. Certaines personnes âgées et les personnes souffrant d’arthrite ou de problèmes neurologiques pensent qu’il est difficile de manipuler les plus petites prothèses auditives et devraient envisager des prothèses légèrement plus grosses.

Appareils auditifs : Amplifiant le son

Tous les appareils auditifs sont pourvus d’un micro pour capter les sons, d’un amplificateur à pile pour augmenter leur volume et d’un moyen de transmission des sons à la personne. La plupart des appareils auditifs transmettent les sons par un petit haut-parleur placé à l’intérieur du conduit auditif externe. D’autres, qui nécessitent une implantation chirurgicale, transmettent les sons directement aux osselets de l’oreille moyenne ou à l’os de la base du crâne à partir d’un haut-parleur.

Les appareils auditifs sont différents par leur taille, leurs composants et leur emplacement. En règle générale, les prothèses auditives avec un son de meilleure qualité peuvent être plus visibles mais sont plus faciles à régler et offrent des avantages à l’écoute. De plus, les prothèses plus grandes ont souvent plus de fonctions que les petites.

Les prothèses ont des caractéristiques électroniques différentes, sélectionnées pour s’adapter au type particulier de perte auditive des personnes. En cas d’hypoacousie prédominante sur les fréquences aiguës par exemple, une amplification simple qui augmente simplement l’intensité des sons ne suffit pas. Les appareils auditifs qui amplifient sélectivement les fréquences aiguës améliorent beaucoup la reconnaissance du langage. D’autres appareils contiennent un évent au niveau de l’embout auriculaire, ce qui favorise le passage des fréquences aiguës dans l’oreille.

De nombreux appareils sont numériques, avec des canaux à fréquences multiples et permettent d’adapter encore plus précisément l’amplification à la perte auditive des personnes. Les personnes qui ne tolèrent pas les sons intenses peuvent avoir besoin d’appareils auditifs avec des circuits électroniques spéciaux, ce qui maintient le volume maximal du son à un niveau tolérable.

L’utilisation du téléphone peut être difficile pour les personnes qui portent des appareils auditifs. Avec les prothèses auditives classiques, placer l’oreille près du téléphone produit un son aigu. Certaines prothèses auditives ont une bobine téléphonique. Le microphone est désactivé par un interrupteur (ou automatiquement sur les modèles plus récents) et la bobine téléphonique est liée électromagnétiquement à l’aimant du téléphone avec les appareils conçus pour la connectivité de la bobine téléphonique. La connectivité aux téléphones et autres appareils continue de s’améliorer avec l’utilisation du Bluetooth et d’autres modalités. Les appareils auditifs sophistiqués ont tendance à être les plus coûteux, mais sont souvent indispensables pour satisfaire pleinement les personnes.