Rétrécissement des canaux biliaires à cause du SIDA

Les personnes atteintes du SIDA ont tendance à développer certaines infections inhabituelles parce que leur système immunitaire est affaibli. Elles sont appelées infections opportunistes car elles profitent de la faiblesse du système immunitaire. Ces infections peuvent entraîner un rétrécissement des canaux biliaires, un trouble appelé cholangiopathie du SIDA. Habituellement, les canaux finissent par devenir enflammés et développer un tissu cicatriciel.

La bile est un suc digestif produit par le foie qui facilite la digestion. La bile est transportée via de petits canaux (canaux biliaires) qui la transportent dans le foie, puis du foie à la vésicule biliaire, puis à l’intestin grêle. (Voir aussi Présentation des maladies de la vésicule biliaire et des voies biliaires et Figure Vue du foie et de la vésicule biliaire.)

Avant l’utilisation répandue de médicaments pour traiter l’infection au VIH (thérapies antirétrovirales), la cholangiopathie du SIDA se développait chez environ un quart des personnes atteintes de SIDA.

Ce trouble cause des douleurs dans les parties supérieures droite et centrale de l’abdomen. Si l’infection affecte l’intestin grêle, les personnes ont aussi de la diarrhée. Quelques personnes ont de la fièvre et une jaunisse (coloration anormale jaunâtre de la peau et des sclérotiques).

Diagnostic Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) ou échographie Une CPRE peut être réalisée pour confirmer le diagnostic, parce que cela permet aux médecins de prélever un échantillon du tissu infecté pour l’examiner au microscope. Ils peuvent alors identifier le micro-organisme responsable de l’infection. Pendant une CPRE, les médecins peuvent aussi élargir (dilater) les canaux biliaires rétrécis et soulager ainsi les symptômes. Pour la CPRE, on introduit une sonde souple à fibres optiques (endoscope) munie d’accessoires d’instrumentation chirurgicale dans la bouche, à travers l’œsophage et l’estomac, jusqu’à l’intestin grêle (voir la figure Comprendre la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique). Un fin cathéter est inséré à travers l’endoscope, à travers le muscle en forme d’anneau entre la jonction du canal cholédoque et du canal pancréatique et l’intestin grêle (sphincter d’Oddi), et jusque dans le canal cholédoque. Un produit de contraste radio-opaque, visible sur les radiographies, est alors injecté par le cathéter dans les canaux biliaires et on effectue des radiographies pour rechercher d’éventuelles anomalies. Autrement, on peut réaliser une échographie pour aider à confirmer le diagnostic. Cette procédure est moins invasive et très précise. En général, des analyses de sang pour déterminer si le foie fonctionne bien ou s’il est enflammé (tests hépatiques) sont également réalisées. Les résultats peuvent confirmer le diagnostic.

Traitement Chirurgie

Médicaments antimicrobiens Pendant la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), un instrument chirurgical est enfilé dans l’endoscope et utilisé pour couper le sphincter d’Oddi, une intervention appelée sphinctérotomie endoscopique. En sectionnant le sphincter d’Oddi, on permet à la bile de passer dans l’intestin grêle. Cette intervention aide à soulager la douleur, la jaunisse et l’inflammation. Si seulement une partie d’un canal est rétrécie, on peut faire passer un tube dans l’endoscope et le placer à l’endroit affecté afin de l’élargir. On administre des médicaments antimicrobiens pour traiter l’infection. Les médicaments antirétroviraux pour traiter le SIDA peuvent prévenir les futures infections opportunistes.