Effets des maladies hépatiques sur les médicaments

Les maladies hépatiques modifient souvent l’effet des médicaments sur l’organisme, par exemple en changeant :

La quantité de médicament absorbée par l’intestin

La vitesse et l’ampleur auxquelles le médicament est métabolisé par le foie, par exemple, avec transformation du médicament en forme active ou inactive (une forme qui n’a aucun effet sur l’organisme)

La quantité de médicament transportée dans l’organisme

La vitesse à laquelle le médicament est éliminé de l’organisme

La sensibilité de l’organisme aux effets du médicament

(Voir aussi Les médicaments et le foie.)

La manière dont les maladies hépatiques affectent un médicament dépend du médicament donné. Les maladies hépatiques peuvent augmenter les effets de certains médicaments et diminuer les effets d’autres médicaments. L’effet du médicament est augmenté si le foie est moins capable de l’inactiver. L’effet du médicament est diminué si le foie est moins capable de le transformer en une forme active ou si le foie empêche l’organisme de bien absorber le médicament ou de le transporter dans l’ensemble de l’organisme.

Le saviez-vous ?

Une maladie hépatique chronique peut rendre les personnes plus sensibles aux effets de certains médicaments, y compris lorsque la maladie n’entraîne pas d’augmentation de la quantité de médicament dans l’organisme. Par exemple, si les personnes atteintes de certaines maladies hépatiques prennent de petites doses d’antalgiques opioïdes (comme la morphine) ou de (comme la morphine) ou desédatifs (comme le lorazépam), leur fonction cognitive peut se dégrader, et elles peuvent présenter une confusion, une désorientation et une baisse de l’attention. La fonction cognitive se dégrade probablement à cause de la maladie hépatique qui rend le cerveau plus sensible aux effets de ces médicaments.

Comme les maladies hépatiques sont compliquées, les médecins ne peuvent souvent pas prévoir leurs effets sur un médicament donné. Ainsi, il peut être difficile d’adapter les doses de médicaments chez une personne atteinte de maladie hépatique.