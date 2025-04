Présentation de l’hépatite

L’hépatite est fréquemment due à

Un virus, en particulier l’un des cinq virus majeurs de l’hépatite : A, B, C, D ou E

Une consommation excessive d’alcool

Stéatose hépatique due à un métabolisme anormal

L’utilisation de certains médicaments, tels que l’isoniazide (utilisé pour traiter la tuberculose)

Le métabolisme est le processus de transformation des aliments en énergie ; il utilise les aliments pour produire des molécules qui entretiennent l’organisme, telles que les protéines, les glucides et les graisses ; il permet aussi l’élimination des déchets de l’organisme. Un métabolisme anormal des cellules hépatiques entraîne une accumulation de graisses et une inflammation. On parle de maladie hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (Metabolic Dysfunction-Associated Liver Disease, MASLD), celle-ci peut entraîner une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis, MASH). (La MASLD était auparavant appelée stéatose hépatique non alcoolique [Nonalcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD], et la MASH était auparavant appelée stéatohépatite non alcoolique [Nonalcoholic Steatohepatitis, NASH].)

Moins fréquemment, l’hépatite est due à une réaction du système immunitaire qui provoque une inflammation du foie (hépatite auto-immune), à des maladies hépatiques génétiques et à d’autres infections virales (telles que la mononucléose infectieuse, et l’infection à herpès simplex ou à cytomégalovirus). L’infection par le SARS-CoV-2 (COVID-19) peut provoquer une hépatite qui est généralement d’intensité légère. La sévérité de l’inflammation du foie a tendance à être corrélée à la sévérité du COVID-19, mais une légère inflammation du foie peut se développer même lorsque la personne ne présente aucun symptôme de COVID-19.