L’hépatite E se propage principalement lorsqu’une substance contaminée avec les selles d’une personne infectée est ingérée par une autre personne (transmission oro-fécale).

L’hépatite E provoque occasionnellement des épidémies, qui sont souvent liées à la contamination d’eau par des selles. Des épidémies ont eu lieu uniquement en Chine, en Inde, au Mexique, au Pérou, en Russie, au Pakistan et dans certaines régions d’Afrique centrale et d’Afrique du Nord, mais pas aux États-Unis ni en Europe occidentale. Dans les pays disposant de méthodes d’assainissement efficaces et systématiques, la plupart des cas surviennent chez des voyageurs rentrant d’un pays où l’assainissement est médiocre et où l’accès à l’eau potable est limité.