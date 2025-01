Bilan hépatique sanguin

Les tests hépatiques sont des examens sanguins qui représentent un moyen non invasif de rechercher la présence d’une maladie du foie (par exemple, une hépatite virale dans un don de sang) et de mesurer la sévérité et la progression d’une maladie hépatique et sa réponse au traitement.

Les analyses de laboratoire sont généralement efficaces pour :

Détecter une inflammation, des lésions ou un dysfonctionnement du foie

Évaluer la gravité d’une lésion hépatique

Surveiller l’évolution des maladies hépatiques et la réponse au traitement d’une personne

Préciser le diagnostic

Les tests hépatiques sont effectués sur des prélèvements sanguins et mesurent les taux d’enzymes et d’autres substances synthétisées par le foie. Ces substances incluent :

Alanine aminotransférase (ALAT)

Albumine

Phosphatase alcaline (PAL)

Alpha-fœtoprotéine (AFP)

Aspartate aminotransférase (ASAT)

Bilirubine

Gamma-glutamyl-transpeptidase (GGT)

Lactate déshydrogénase (LDH)

5’-Nucléotidase

Le taux de certaines de ces substances mesure la présence et le degré de l’inflammation du foie (par exemple, ALAT et ASAT). Le taux d’autres substances permet d’évaluer si le foie exerce ses fonctions normales de production de protéines et de sécrétion de la bile (par exemple, albumine et bilirubine). Ce qui constitue une valeur normale pour beaucoup de ces tests peut se trouver dans le tableau Analyses de sang. Cependant, certaines de ces valeurs peuvent être plus élevées que la normale chez des personnes atteintes de troubles non liés au foie.

Tests hépatiques Bilan hépatique Dosage des facteurs de coagulation Mesure du temps de prothrombine (temps de Quick) et INR (TP/INR) Bilan hépatique Dosage des facteurs de coagulation Mesure du temps de prothrombine (temps de Quick) et INR (TP/INR)

L’un des tests de la fonction hépatique est le temps de prothrombine (TP) qui est utilisé pour calculer le rapport international normalisé (International Normalized Ratio, INR). Le TP et l’INR sont des mesures du temps nécessaire à la formation d’un caillot (le foie synthétise certaines des protéines nécessaires à la formation de caillots sanguins, appelées facteurs de coagulation). Un résultat anormal de TP ou d’INR peut indiquer un trouble hépatique aigu ou chronique. Dans les maladies hépatiques aiguës et chroniques, un TP ou un INR en augmentation indique généralement une évolution vers l’insuffisance hépatique.

Afin de déterminer la cause possible des anomalies des tests hépatiques, le médecin recueille également les antécédents et peut réaliser des examens d’imagerie et/ou une biopsie hépatique.