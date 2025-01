Présentation du foie et de la vésicule biliaire

Le foie et la vésicule biliaire sont situés dans la partie supérieure droite de l’abdomen et sont reliés par des canaux appelés voies biliaires qui débouchent dans le premier segment de l’intestin grêle (duodénum). Bien que le foie et la vésicule aient quelques fonctions en commun, ils sont cependant très différents.