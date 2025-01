Le foie Vidéo

Le foie est un organe de forme triangulaire. C’est le plus grand organe du corps humain, et dans un certain sens, le plus complexe. Il joue le rôle d’usine chimique de l’organisme et a de nombreuses fonctions vitales : il régule le taux de substances chimiques dans le corps, synthétise les facteurs qui permettent la formation de caillots sanguins (facteurs de coagulation) en cas de saignement. (Voir aussi Présentation du foie et de la vésicule biliaire.)

Fonctions du foie Le foie produit environ la moitié du cholestérol de l’organisme. Le reste provient de l’alimentation. La majorité du cholestérol produit par le foie est utilisée pour produire la bile, qui est un liquide jaune verdâtre visqueux et épais qui aide à la digestion. De plus, le cholestérol est nécessaire à la synthèse de certaines hormones, comme les œstrogènes, la testostérone et les hormones surrénaliennes. C’est également un constituant indispensable des membranes cellulaires. Le foie synthétise d’autres substances, notamment des protéines dont l’organisme a besoin pour accomplir ses fonctions. Par exemple, les facteurs de coagulation sont des protéines nécessaires pour arrêter le saignement. L’albumine est une protéine qui permet le maintien de la pression liquidienne dans la circulation sanguine. Les sucres sont stockés dans le foie sous forme de glycogène, puis scindés et libérés dans la circulation sous forme de glucose quand l’organisme en a besoin, par exemple pendant le sommeil, après plusieurs heures de jeûne, et lorsque le taux sanguin de sucre devient trop bas (hypoglycémie). Le foie métabolise également les substances nocives ou toxiques (toxines), absorbées par l’intestin ou produites ailleurs dans le corps, puis les excrète sous forme de sous-produits inoffensifs dans la bile ou dans le sang. Les sous-produits excrétés dans la bile pénètrent dans l’intestin, puis quittent l’organisme dans les selles. Les produits du catabolisme excrétés dans le sang sont filtrés par le rein et ensuite éliminés dans l’urine. Le foie transforme aussi chimiquement (métabolise) les médicaments (voir Métabolisme des médicaments), souvent en les rendant inactifs ou en facilitant leur excrétion.