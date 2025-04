Effets du vieillissement sur le foie

Plusieurs modifications microscopiques et structurales du foie surviennent au cours du vieillissement du foie. (Voir aussi Présentation du foie et de la vésicule biliaire pour une présentation des fonctions normales du foie et de la vésicule biliaire.) Par exemple, le foie change de couleur, passant d’un marron clair à un marron plus sombre. Sa taille et son flux sanguin diminuent. Malgré cela, les résultats des tests hépatiques restent le plus souvent normaux.

La capacité du foie à métaboliser de nombreuses substances diminue avec l’âge. Ainsi, certains médicaments ne sont pas inactivés aussi rapidement chez les personnes âgées que chez les sujets plus jeunes. Par conséquent, une dose de médicaments qui n’aurait pas d’effets secondaires chez des personnes jeunes peut entraîner des effets secondaires liés à la dose chez les personnes âgées (voir Vieillissement et médicaments). Ainsi, les posologies ont souvent besoin d’être diminuées chez les personnes âgées.

De plus, la résistance du foie diminue avec le temps. Ainsi, les substances toxiques pour le foie peuvent entraîner plus de lésions chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes. La réparation des cellules hépatiques lésées est également plus lente chez les personnes âgées.

La synthèse de la bile et le flux biliaire décroissent avec l’âge. Cela peut contribuer à l’augmentation du risque de formation de calculs biliaires.