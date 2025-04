Neuropathies autonomes

Traitement de la cause, sous réserve d’identification

Parfois, immunosuppresseurs

Pour les symptômes sévères, parfois immunoglobulines ou plasmaphérèse

Si elle est identifiée, la cause de la maladie autonome est traitée. Les neuropathies dues à une réaction auto-immune sont parfois traitées avec des médicaments qui inhibent le système immunitaire (immunosuppresseurs) et amoindrissent la réaction. Ces médicaments comprennent l'azathioprine, le cyclophosphamide et la prednisone.

Si les symptômes de la neuropathie autonome due à une réaction auto-immune sont sévères, de l’immunoglobuline (solution contenant de nombreux anticorps différents obtenus à partir du sang de personnes ayant un système immunitaire normal) peut être administrée par voie intraveineuse, ou une plasmaphérèse peut être effectuée. La plasmaphérèse consiste à prélever le sang et à le filtrer pour enlever les anticorps anormaux, puis à le retourner au patient.