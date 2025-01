Atrophie multisystémique (AMS)

L’atrophie multisystémique est une maladie évolutive. Les symptômes précoces de l’atrophie multisystémique varient en fonction de la partie et de la quantité du cerveau qui est d’abord touchée. La maladie provoque trois groupes de symptômes.

Un syndrome parkinsonien, dont les symptômes ressemblent à ceux de la maladie de Parkinson, peut se manifester. Ces symptômes sont dus à la dégénérescence des noyaux basaux. Les muscles sont raides et les mouvements sont ralentis, tremblants et difficiles à amorcer. En marchant, les personnes se déplacent à petits pas et ne balancent pas leurs bras. Les personnes peuvent se sentir instables et déséquilibrées, ce qui les rend plus susceptibles de tomber. La posture peut être voûtée. Les membres peuvent trembler, en général lorsqu’ils sont maintenus dans une position. Cependant, les personnes souffrant d’atrophie multisystémique sont moins susceptibles de présenter des tremblements au repos que les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. L’articulation des mots est difficile, et la voix peut devenir aiguë et tremblante.

Une perte de coordination peut se manifester. Elle est due à une dégénérescence du cervelet. Les personnes perdent l’équilibre. Plus tard, elles peuvent être incapables de contrôler les mouvements de leurs bras et de leurs jambes. Par conséquent elles ont des difficultés à marcher et prennent de grands pas irréguliers. Lorsqu’elles essaient de saisir un objet, elles peuvent dépasser leur but en allant au-delà de celui-ci. En position assise, elles peuvent se sentir instables. Les personnes peuvent avoir du mal à fixer un objet des yeux et à suivre son mouvement. Les tâches nécessitant des mouvements alternatifs rapides, comme tourner la poignée d’une porte ou visser une ampoule, deviennent également difficiles.

Des anomalies fonctionnelles de processus physiologiques internes, contrôlés par le système nerveux autonome, peuvent également se manifester. La tension artérielle peut fortement baisser lorsque la personne se lève, entraînant des étourdissements, une sensation de vertige ou des évanouissements, une affection appelée hypotension orthostatique. La tension artérielle peut augmenter en position allongée.

Les personnes peuvent devoir uriner fréquemment ou de façon urgente, ou peuvent uriner de façon involontaire (incontinence urinaire). Elles peuvent avoir des difficultés à vider la vessie (rétention urinaire). La constipation est fréquente. La vue se détériore. Les hommes peuvent avoir des difficultés à initier et à maintenir une érection (dysfonction érectile).

D’autres symptômes de dysfonction autonome peuvent comprendre les suivants :

La production de transpiration, de larmes et de salive est réduite. En conséquence, les personnes peuvent ne pas tolérer la chaleur, et les yeux et la bouche peuvent être secs.

Les personnes peuvent présenter des troubles de la déglutition et de la respiration.

La respiration peut être bruyante et aiguë.

Pendant le sommeil, la respiration peut s’arrêter à plusieurs reprises ou devenir inadéquate (apnée du sommeil).

Dans le trouble du sommeil paradoxal avec mouvements oculaires rapides, les personnes s’expriment et peuvent violemment agiter les bras ou les jambes pendant le sommeil, agissant comme si leurs rêves terrifiants étaient bien réels.

Les personnes peuvent perdre le contrôle du transit intestinal (incontinence fécale).

De nombreuses personnes sont confinées à un fauteuil roulant ou sont atteintes d’un autre handicap grave dans les 5 ans après l’apparition des symptômes. Le décès survient en général 9 à 10 ans après l’apparition des symptômes.