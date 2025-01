Les causes des troubles du sommeil liés au rythme circadien peuvent être internes ou externes.

Les causes internes peuvent être :

Des lésions cérébrales, par exemple, dues à une infection cérébrale (encéphalite), un AVC, un traumatisme crânien ou la maladie d’Alzheimer

Une insensibilité au cycle de la nuit et du jour

Les causes externes peuvent être :

Décalage horaire (particulièrement lors de voyages d’ouest en est)

Travail à un poste irrégulier, mais régulièrement

Endormissement et réveil fréquemment à des heures différentes

Être confiné au lit pendant longtemps

Cécité ou non-exposition à la lumière du soleil sur de longues périodes

Prise de certains médicaments (ou de drogues illicites)

Les inversions sommeil-éveil sont fréquentes chez les personnes qui sont hospitalisées, car elles se réveillent souvent pendant la nuit et parce que leurs yeux ne sont pas assez exposés à la lumière du soleil pendant la journée.

Il existe plusieurs types de troubles du rythme circadien.

Le trouble du décalage horaire est provoqué par un voyage rapide entre plus de deux fuseaux horaires.

La gravité du trouble du travail en postes varie selon

La fréquence de changement de poste

Le degré du changement

L’impact sur l’heure de coucher et de lever (plus tôt ou plus tard)

Le nombre de nuits consécutives travaillées

La durée du poste

Il est préférable de toujours travailler de nuit ou en soirée et de garder les mêmes heures de coucher les jours de repos. Cependant, même dans ce cas, les bruits et la lumière de la journée peuvent perturber le sommeil. Les travailleurs raccourcissent souvent leur temps de sommeil et s’endorment à des heures différentes les jours de repos pour participer à des événements familiaux et sociaux.

Le trouble de la phase de sommeil retardée se produit lorsque les personnes se couchent tard et se lèvent tard systématiquement (par exemple, s’endorment à 3 h du matin et se réveillent à 10 h du matin ou jusqu’à 13 h). Ce syndrome est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes que chez les adultes. Les personnes souffrant du trouble de la phase de sommeil retardée ne peuvent pas s’endormir plus tôt, même si elles essayent.

Le trouble de la phase de sommeil avancée touche les personnes qui se couchent et se lèvent tôt systématiquement et ne peuvent pas modifier cette habitude. Ce syndrome est plus fréquent chez les personnes âgées. Les personnes souffrant du trouble de la phase de sommeil avancée ne peuvent pas rester éveillées jusqu’à des heures tardives, même si elles essayent.

Le syndrome du cycle circadien autre que 24 heures se produit lorsque le cycle de sommeil-éveil change tous les jours. La longueur du cycle sommeil-veille reste la même, mais elle dure plus de 24 heures. Les heures de sommeil et d’éveil reculent donc de 1 à 2 heures tous les jours. Ce syndrome est beaucoup moins fréquent et a tendance à se produire chez les personnes aveugles.