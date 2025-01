University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine

Trouble du mouvement périodique des membres (MPM) et syndrome des jambes sans repos (SJSR)

Le trouble du mouvement périodique des membres implique des mouvements répétitifs des bras, des jambes ou des deux pendant la nuit. Le syndrome des jambes sans repos implique une envie irrésistible de bouger et en général des sensations anormales dans les jambes, les bras ou les deux lorsque les personnes sont assises ou allongées.

Chez les personnes présentant des troubles du mouvement périodique des membres, les jambes, les bras ou les deux présentent des tressaillements et soubresauts, en perturbant le sommeil, mais les personnes n’ont généralement pas conscience des mouvements.

Les personnes atteintes d’un syndrome des jambes sans repos ont des difficultés à se relaxer et à dormir, car elles ressentent une irrésistible envie de bouger les jambes et les bras.

Les médecins peuvent diagnostiquer un syndrome de jambes sans repos en fonction des symptômes, mais des tests en laboratoire sont nécessaires pour diagnostiquer un trouble du mouvement périodique des membres.

Il n’existe aucun remède, mais des médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson et d’autres médicaments peuvent aider à maîtriser les symptômes.

Ces troubles du sommeil sont plus fréquents chez les personnes d’âge moyen et plus âgées.

Aux États-Unis, le syndrome des jambes sans repos pourrait affecter 5 à 15 % des personnes, mais seuls 2 à 3 % présentent des symptômes significatifs. La plupart des personnes atteintes d’un syndrome des jambes sans repos présentent également des symptômes de trouble du mouvement périodique des membres, mais la plupart des personnes atteintes d’un trouble du mouvement périodique des membres ne souffrent pas du syndrome des jambes sans repos.

On ne sait pas ce qui est à l’origine du syndrome des jambes sans repos et du trouble du mouvement périodique des membres. Mais un tiers ou plus des personnes présentant un syndrome des jambes sans repos connaissent des membres de la famille avec ce syndrome. Les facteurs de risque comprennent :

Mode de vie sédentaire

Tabagisme

Obésité

Le syndrome des jambes sans repos est plus fréquent chez les personnes d’âge moyen et avancé. Il est fréquent chez les personnes atteintes de narcolepsie ou du trouble du comportement du sommeil avec des mouvements oculaires rapides (MOR).

Le syndrome des jambes sans repos et le trouble du mouvement périodique des membres sont plus fréquents chez les personnes présentant les éléments suivants :

Arrêt de certains médicaments (y compris les benzodiazépines comme le diazépam)

Prise de stimulants (comme la caféine ou des stimulants) ou certains antidépresseurs

Carence en fer

Anémie

Femmes enceintes

Trouble rénal ou hépatique chronique grave

Diabète

Trouble neurologique, tel que sclérose en plaques ou maladie de Parkinson

Symptômes du MPM et du SJSR Le trouble du mouvement périodique des membres et le syndrome des jambes sans repos interrompent le sommeil. Par conséquent, les personnes se sentent fatiguées et somnolentes pendant la journée. Symptômes du trouble du mouvement périodique des membres Les jambes ou les bras présentent des tressaillements et des soubresauts toutes les 20 à 40 secondes pendant le sommeil. Les personnes n’ont généralement pas conscience de ces mouvements et des brefs réveils qu’ils engendrent, mais elles peuvent se plaindre de mal dormir, de se réveiller plusieurs fois par nuit ou de se sentir somnolentes toute la journée. Les personnes n’ont aucune sensation anormale dans leurs jambes ou leurs bras. Les personnes dormant dans le même lit peuvent se plaindre d’avoir reçu un coup de pied. Symptômes du syndrome des jambes sans repos En général, les personnes atteintes du syndrome de jambes sans repos ont une irrésistible envie de bouger leurs jambes lorsqu’elles sont assises ou allongées. Les personnes ressentent également souvent une somnolence et des sensations étranges intenses dans leurs jambes s’accompagnant souvent de douleur. Les sensations peuvent être décrites comme des brûlures, des picotements, des tiraillements, des insectes rampant dans les jambes. La marche ou le mouvement ou l’étirement des jambes diminuent ces sensations. Les personnes peuvent faire les cent pas, bouger constamment leurs jambes tout en étant assises et bouger et se retourner dans le lit. Les personnes ont donc des difficultés à se relaxer et s’endormir. Au cours du sommeil, les jambes bougent seules de façon incontrôlée, au point de réveiller la personne. Les symptômes tendent à se produire plus fréquemment en période de stress. Des épisodes peuvent survenir occasionnellement, provoquant quelques problèmes, ou tous les jours, privant les personnes de sommeil et rendant difficiles la concentration et le fonctionnement.

Diagnostic du MPM et du SJSR Pour le syndrome des jambes sans repos, un examen clinique

Pour le trouble du mouvement périodique des membres, polysomnographie

Pour l’un ou l’autre trouble, examens visant à déterminer la cause Les médecins peuvent souvent diagnostiquer un syndrome de jambes sans repos d’après les symptômes rapportés par la personne ou son partenaire de lit. Les médecins peuvent suspecter un trouble du mouvement périodique des membres en se basant sur les symptômes, tels qu’insomnie, somnolence diurne excessive et/ou contractions excessives juste avant de se coucher ou pendant le sommeil. Une polysomnographie, incluant une électromyographie (EMG), est toujours réalisée pour diagnostiquer un trouble du mouvement périodique des membres. Ces examens sont effectués pendant une nuit dans un laboratoire du sommeil, et non à domicile. Dans la polysomnographie, l’activité cérébrale, le rythme cardiaque, la respiration, l’activité musculaire et les mouvements des yeux sont surveillés pendant que les personnes dorment. Les personnes peuvent également être filmées pendant une nuit entière de sommeil pour documenter les mouvements des membres. Ces tests peuvent également être réalisés après le diagnostic d’un syndrome des jambes sans repos pour déterminer si les personnes présentent également un trouble du mouvement périodique des membres. Si un trouble est diagnostiqué, des examens sanguins et urinaires sont réalisés à la recherche des troubles qui peuvent y contribuer comme une anémie, une déficience en fer et des troubles rénaux et hépatiques.