Les médecins posent en premier lieu des questions sur le ronflement et d’autres symptômes et ensuite sur les antécédents médicaux de la personne. Étant donné que plusieurs éléments importants sont principalement observés par d’autres personnes, les médecins essayent d’interroger le partenaire de lit ou les colocataires le cas échéant. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’ils trouvent au cours de l’examen clinique et dans les antécédents les aide à décider des tests de AOS nécessaires.

Les médecins se renseignent sur la gravité du ronflement. Ils peuvent, par exemple, interroger le conjoint

Si la personne ronfle toutes les nuits et, si tel n’est pas le cas, le nombre de nuits où elle ronfle

Si la personne ronfle toute la nuit et, si tel n’est pas le cas, la durée des ronflements pendant la nuit

L’importance du ronflement

Le patient et son conjoint sont également interrogés pour décrire

Le nombre de réveils de la personne pendant la nuit

Si la personne a arrêté de respirer ou a eu des épisodes d’étouffements ou de halètement

Si le sommeil semble non réparateur ou si la personne a des céphalées matinales

La somnolence de la personne dans la journée

Les médecins posent également des questions sur les troubles qui peuvent être associés à une apnée obstructive du sommeil (AOS), particulièrement une hypertension artérielle, des troubles cardiaques, un AVC, un reflux gastrique, une fibrillation auriculaire (rythme cardiaque anormal), et une dépression. Ils posent également des questions sur la quantité d’alcool que boivent les personnes, et à quel moment elles le consomment par rapport à l’heure du coucher. La question de savoir si la personne prend un sédatif ou un myorelaxant est également importante.

Pendant l’examen clinique, les médecins mesurent et pèsent la personne afin de calculer l’indice de masse corporelle (IMC). Plus l’IMC est élevé, plus le risque d’AOS est important. Les médecins peuvent mesurer la taille du cou. Une AOS est plus susceptible de se produire lorsque le cou mesure plus de 16 pouces pour les femmes et plus de 17 pouces pour les hommes.

Les médecins inspectent également le nez et la bouche à la recherche de signes d’obstruction des voies aériennes et de facteurs de risque de ronflement, par exemple, polypes nasaux, déviation de la cloison nasale, congestion nasale chronique, un palais haut et voûté, une mâchoire qui est petite ou plus en retrait que la normale et une langue, une luette (la structure qui pend au fond de la gorge) ou des amygdales hypertrophiées. Les médecins mesurent la pression artérielle, car une AOS est plus susceptible de se produire avec une pression artérielle élevée.

Bien que les médecins ne soient pas capables de prédire précisément le risque, plus les facteurs de risque et les signes avant-coureurs sont importants, plus le risque d’AOS est élevé.