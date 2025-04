Le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile est une affection génétique qui touche principalement les hommes et qui provoque des tremblements, une perte de la coordination et, à terme, une démence.

Le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile est dû à une mutation génétique.

Des tremblements des mains se développent souvent en premier, suivis d’une perte de coordination, d’un ralentissement des mouvements, d’une diminution de l’expression du visage, et finalement d’une démence.

L’analyse génétique peut confirmer le diagnostic.

La primidone, le propranolol ou les médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson peuvent souvent atténuer les tremblements.

(Voir également Présentation des troubles du mouvement.)

Le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile peut toucher jusqu’à un homme de plus de 50 ans sur 3 000.

Le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile provient d’une anomalie (appelée prémutation) d’un gène sur le chromosome X (l’un des chromosomes sexuels). La prémutation est moins étendue que la mutation complète qui provoque le syndrome de l’X fragile, qui provoque un déficit intellectuel chez l’enfant. Les garçons et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y et les femmes ont 2 chromosomes X. Les hommes ont un chromosome X provenant de la mère et un chromosome Y provenant du père. Si le chromosome X hérité de la mère contient le gène anormal responsable du syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile, il est atteint de la maladie, qui est classée comme un trouble lié à l’X. Dans les troubles liés à l’X, les symptômes sont généralement plus sévères chez les garçons et les hommes. Chez les filles et les femmes, le fait d’avoir deux chromosomes X peut les protéger.

On considère que les personnes qui présentent la prémutation sont porteuses de la maladie (c’est-à-dire qu’elles ont un gène anormal qui les prédispose à la maladie, sans pour autant avoir les symptômes de la maladie). Cependant, près de 30 % des hommes porteurs de la prémutation et moins de 5 % des femmes porteuses de la prémutation présentent le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile une fois adultes. Le risque de déclaration de ce trouble augmente avec l’âge.

Les hommes porteurs de la prémutation la transmettent à leurs filles (mais pas à leurs fils). La plupart des femmes porteuses ne sont pas affectées, et peuvent donc transmettre le gène sans le savoir à leurs fils (les petits-fils des hommes porteurs de la prémutation). Les enfants de ces femmes ont une chance sur deux d’hériter de la prémutation. Lorsque la prémutation est transmise d’une mère à son enfant, elle se transforme parfois en mutation complète, donnant lieu au syndrome de l’X fragile chez l’enfant.

Symptômes de la STAXF Les symptômes du syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile apparaissent généralement tard dans la vie d’adulte. Les premiers symptômes sont souvent Des tremblements des mains, se présentant généralement lorsque les personnes essaient d’accomplir une tâche D’autres symptômes comprennent des tremblements au repos, une perte de coordination (ataxie), un ralentissement des mouvements, une raideur et une diminution de l’expression du visage (symptômes parkinsoniens). Au fur et à mesure que le trouble progresse, la perte de coordination s’aggrave. Les personnes peuvent avoir des problèmes à se souvenir d’événements récents et à résoudre des problèmes. Leur pensée peut être ralentie. Les fonctions cognitives peuvent se détériorer de manière progressive. Elles peuvent également présenter des changements de personnalité. Elles peuvent devenir déprimées, anxieuses, impatientes, hostiles et de mauvaise humeur. Une perte de sensibilité au niveau des pieds peut se manifester. Les organes internes peuvent ne pas fonctionner correctement. Les personnes touchées peuvent se sentir étourdies quand elles se lèvent, car la tension artérielle n’augmente pas comme elle le ferait normalement (ce qui s’appelle une hypotension orthostatique). Elles peuvent finalement perdre le contrôle de la vessie et du transit intestinal. Après l’apparition des symptômes, les personnes peuvent vivre environ 5 à 25 ans. Chez les femmes porteuses de la prémutation, les symptômes sont habituellement moins graves, peut-être parce qu’elles ont un autre chromosome X, qui semble protéger contre les effets du chromosome X avec la prémutation. Les femmes porteuses de la prémutation sont plus susceptibles de présenter une ménopause précoce et des problèmes de fertilité que les femmes non porteuses de la prémutation.

Diagnostic de la STAXF Examen clinique

Analyse génétique

Parfois, imagerie par résonance magnétique Le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile n’est parfois pas diagnostiqué ou est confondu avec des troubles qui causent des symptômes semblables, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. Les tremblements peuvent être pris pour un tremblement essentiel (une maladie fréquente qui cause rarement d’autres symptômes). Si les médecins suspectent le syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile, ils demandent au patient s’il y a des symptômes chez les membres de la famille, notamment si les petits-enfants ont un déficit intellectuel ou si les filles ont présenté une ménopause précoce ou des troubles de la fertilité. Lorsque les médecins examinent les enfants atteints d’un syndrome de l’X fragile, ils doivent déterminer si les grands-pères affichent des symptômes quelconques suggérant la présence du syndrome tremblements/ataxie associé à un X fragile. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut être réalisée pour rechercher des anomalies caractéristiques dans le cerveau. L’analyse génétique peut confirmer le diagnostic. Les filles et les petits-fils des hommes atteints d’un syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile doivent consulter un spécialiste en génétique. La prémutation des filles peut être testée, afin qu’elles puissent décider en connaissance de cause si elles souhaitent ou non avoir des enfants et si elles souhaitent faire l’objet d’un dépistage prénatal en cas de grossesse.

Traitement de la STAXF Médicaments pour contrôler les tremblements Les tremblements peuvent souvent être atténués avec de la primidone (anticonvulsivant), du propranolol (bêtabloquant), ou bien d'autres médicaments utilisés pour contrôler les tremblements dus à la maladie de Parkinson.