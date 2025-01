Présentation des troubles du mouvement

University of Saskatchewan

Chaque mouvement du corps, du mouvement de la main au sourire, implique une interaction complexe entre le système nerveux central (cerveau et moelle épinière), les nerfs et les muscles. Une lésion ou une modification fonctionnelle de l’un de ces constituants peuvent entraîner un trouble du mouvement.

Différents types de troubles du mouvement peuvent se développer en fonction de la nature et du siège de la lésion ou de l’altération, comme dans ce qui suit :

Des lésions des parties du cerveau qui contrôlent le mouvement volontaire (intentionnel) ou les connexions entre le cerveau et la moelle épinière : Une faiblesse ou une paralysie des muscles impliqués dans l’exécution des mouvements volontaires, avec une hyperréflexie

Des lésions des noyaux basaux (groupes des cellules nerveuses situées en profondeur, à la base du cerveau) : Des mouvements involontaires (non intentionnels) ou réduits, mais sans faiblesse ni modification des réflexes

Des lésions du cervelet : Perte de coordination

Les noyaux basaux permettent d’initier et d’harmoniser les mouvements musculaires volontaires, de supprimer les mouvements involontaires et de coordonner les changements de posture.

Le cervelet coordonne les mouvements du corps, aide les membres à se déplacer de manière harmonieuse et précise, et aide à préserver l’équilibre.

Certains troubles du mouvement, comme le hoquet, sont transitoires et ne provoquent généralement qu’une gêne modérée. Dans d’autres cas, comme dans la maladie de Parkinson, les troubles du mouvement sont graves et évolutifs avec une altération de la parole, de l’utilisation des mains, de la marche et du maintien de l’équilibre en position debout.

Noyaux basaux : vue frontale MODÈLE 3D

Localisation des noyaux basaux