Paralysie supranucléaire progressive (PSP)

Les symptômes de la paralysie supranucléaire progressive commencent généralement après l’âge de 60 ans, mais peuvent apparaître dès 40 ans.

Les premiers symptômes sont généralement des difficultés à regarder vers le bas sans fléchir le cou et des difficultés à monter et descendre les escaliers. Le tronc se raidit. Par conséquent, la marche devient plus difficile et le risque de chute augmente.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, regarder intentionnellement vers le haut ou vers le bas devient de plus en plus difficile, tout comme essayer de suivre un objet en mouvement avec les yeux. Finalement, le fait de regarder d’un côté à l’autre devient également difficile. Les yeux semblent figés dans leur orbite. Les paupières supérieures peuvent se rétracter, donnant au regard une expression d’étonnement.

Les muscles se raidissent et les mouvements sont ralentis. La marche est incertaine avec tendance à la rétropulsion. La phonation et la déglutition sont difficiles.

D’autres signes sont une insomnie, une agitation, une irritabilité, une apathie et une labilité émotionnelle.

La maladie évoluant, des signes de dépression et de démence apparaissent souvent. Comparativement à la maladie de Parkinson, la paralysie supranucléaire progressive évolue plus rapidement, provoque des chutes plus tôt, répond moins bien au traitement et donne lieu à une rigidité musculaire et un handicap sévères, généralement dans un délai de 5 ans. En général, le décès, souvent dû à une aspiration (inhalation de sécrétions buccales et/ou d’aliments ou liquides ingérés), survient dans les 10 ans suivant l’apparition des symptômes.