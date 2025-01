Les muscles peuvent se contracter rapidement ou lentement, et les mouvements saccadés peuvent être rythmiques ou non.

Les médecins diagnostiquent une myoclonie en se basant sur les symptômes et en réalisant des analyses de sang, une électromyographie et/ou une imagerie par résonance magnétique pour identifier la cause.

La cause de la myoclonie est corrigée si possible, mais si cela n’est pas possible, certains anticonvulsivants ou le clonazépam (sédatif léger) peuvent atténuer les symptômes.