Le plus souvent, les symptômes de la chorée de Huntington se développent de façon insidieuse, débutant généralement entre l’âge de 35 et 40 ans, mais parfois avant l’âge adulte.

Au début de la chorée de Huntington, le visage, le tronc et les membres bougent de manière involontaire et brusque. La personne peut d’abord masquer les mouvements anormaux en les transformant en mouvements volontaires, de sorte que les mouvements anormaux sont à peine perceptibles. Cependant, avec le temps, les mouvements deviennent plus visibles.

Les muscles peuvent se contracter brièvement et rapidement, ce qui entraîne une saccade des bras ou d’autres parties du corps, parfois plusieurs fois d’affilée.

Les personnes peuvent marcher d’une manière cadencée ou exagérément désinvolte, comme une marionnette. Elles grimacent, bougent de façon irrégulière les membres et clignent des yeux. Les mouvements sont irréguliers et ralentis. À un stade avancé, l’ensemble du corps est atteint, rendant extrêmement difficile le fait de marcher, de rester assis(s), de s’alimenter, de parler, de déglutir et de s’habiller.

Des changements mentaux se produisent fréquemment avant ou pendant le développement des mouvements anormaux. Ces modifications sont insidieuses au début. Les personnes peuvent devenir progressivement irritables, excitables et agitées. Elles peuvent perdre tout intérêt pour les activités de la vie quotidienne. Les personnes ne parviennent pas à contrôler leurs réactions émotionnelles, elles perdent leur sang-froid, sont irritées et parfois désespérées.

Lorsque la chorée de Huntington évolue, les personnes se comportent de manière irresponsable et errent souvent sans but. Avec les années, elles perdent la mémoire et leurs capacités de jugement. Elles peuvent devenir très déprimées et faire des tentatives de suicide. Elles peuvent également devenir anxieuses ou développer un trouble obsessionnel compulsif.

Dans les stades avancés de la maladie, on observe une démence prononcée, et l’alitement est nécessaire. Une aide à plein temps au domicile ou un placement en maison de santé est alors nécessaire. Le décès survient habituellement 13 à 15 ans après le début des symptômes.