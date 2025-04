Syringome de la moelle épinière ou du tronc cérébral

Les symptômes du syringome commencent en général de façon discrète entre l’adolescence et l’âge d’environ 45 ans.

Les syringomes dans le cou (syringomyélie) rendent souvent les personnes moins sensibles à la douleur et à la température, en particulier dans les bras, le haut du dos, le bas du cou et les mains. Ainsi, des coupures et des brûlures sur les bras et les mains sont fréquentes. Les personnes peuvent ne pas se rendre compte de cette diminution de la sensation pendant des années. Quand la cavité syringomyélique se dilate et s’allonge, elle peut entraîner une faiblesse et une atrophie des muscles, qui commence habituellement dans les mains. Par la suite, le syringome provoque une faiblesse et des spasmes dans les jambes. Les symptômes peuvent être plus graves d’un côté du corps.

Les syringomes du tronc cérébral (syringobulbie) peuvent provoquer des vertiges, un nystagmus (mouvement rapide conjugué des yeux dans une direction, suivi d’un retour lent à la position initiale), une perte de sensation au niveau du visage (d’un côté du visage ou des deux), une perte du goût, des troubles de l’élocution, un enrouement et des troubles de la déglutition. Les muscles de la langue peuvent s’affaiblir et s’atrophier. Les syringobulbies sont rares.