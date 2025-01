Les symptômes de la paraplégie spastique héréditaire peuvent apparaître à tout âge (dès l’âge de 1 an et jusqu’à un âge avancé), en fonction de la forme.

Les réflexes deviennent exagérés puis apparaissent des crampes des membres inférieurs, des clonies, des spasmes qui rendent la marche spastique et saccadée. La marche devient de plus en plus difficile. Les personnes peuvent trébucher, car elles ont tendance à marcher sur leurs orteils, avec les pieds tournés vers l’intérieur. Les chaussures sont souvent abîmées au niveau du gros orteil. L’asthénie est fréquente. Chez certains patients, les muscles des membres deviennent faibles, rigides et spastiques. La sensation et la fonction vésicale et intestinale ne sont généralement pas affectées.

Souvent, les symptômes s’aggravent progressivement avec le temps, mais parfois s’arrêtent après l’adolescence. L’espérance de vie n’est pas influencée.

De nombreuses formes de paraplégie spastique héréditaire affectent d’autres parties de l’organisme en plus de la moelle épinière. Ces formes peuvent causer d’autres problèmes tels que problèmes oculaires, perte du contrôle musculaire, surdité, déficit intellectuel, démence et maladies des nerfs périphériques.