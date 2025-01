Généralement, chirurgie

Parfois, corticoïdes administrés par voie intraveineuse

Pour les tumeurs, généralement radiothérapie (avec ou sans chirurgie)

Pour les abcès ou les hématomes, parfois drainage

Si la perte des fonctions est partielle ou très récente (en général lorsque la compression survient soudainement), la compression doit immédiatement être atténuée. Si la compression médullaire est authentifiée et traitée rapidement, avant que les faisceaux nerveux ne soient détruits, un traitement peut prévenir des lésions permanentes à la moelle épinière, et la fonction est souvent récupérée. Une intervention chirurgicale est, en principe, nécessaire pour atténuer la compression. Une intervention chirurgicale peut également être nécessaire pour insérer des tiges, des vis et/ou des broches et ainsi stabiliser la colonne vertébrale.

D’autres traitements varient en fonction de la cause.

Pour certains troubles (comme des tumeurs), de fortes doses de corticoïdes, comme la dexaméthasone ou la méthylprednisolone, sont administrées par voie intraveineuse dès que possible. Les corticoïdes peuvent réduire le gonflement dans ou autour de la moelle épinière qui peut contribuer à la compression. Immédiatement après l’administration des corticoïdes, les tumeurs sont enlevées chirurgicalement ou traitées par radiothérapie.

Une chirurgie est réalisée dans les cas suivants :

Les symptômes s’aggravent malgré le traitement.

Une biopsie est nécessaire.

La colonne vertébrale est instable.

Des tumeurs sont présentes ou récidivent après la radiothérapie.

Les médecins suspectent que la cause est un abcès ou un hématome.

Si la cause est une tumeur cancéreuse, le traitement comprend en principe un corticoïde (comme la dexaméthasone) et une intervention chirurgicale et/ou une radiothérapie. Le corticoïde permet de soulager le gonflement et la pression exercée sur la moelle épinière.

Si un abcès est à l’origine de symptômes de dysfonctionnement de la moelle épinière (comme une paralysie et une perte du contrôle sphinctérien et vésical), un neurochirurgien procède au drainage chirurgical de l’abcès dès que possible. Des antibiotiques sont aussi administrés. En l’absence de symptômes d’une anomalie du fonctionnement de la moelle épinière, il peut être suffisant de retirer le pus avec une aiguille et/ou d’administrer des antibiotiques.

Si la cause est un hématome, le sang accumulé est immédiatement drainé chirurgicalement. Les personnes atteintes d’un trouble hémorragique ou qui prennent certains anticoagulants reçoivent des médicaments qui aident à inverser l’effet de l’anticoagulant. Les personnes reçoivent également des transfusions de plasma pour éliminer ou réduire la tendance aux saignements.