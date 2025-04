Présentation du syndrome confusionnel et de la démence

Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

Le syndrome confusionnel et la démence sont les causes les plus fréquentes des troubles mentaux (cognitifs), l’incapacité à apprendre de nouvelles informations, à les stocker et à les restituer normalement.

Bien que le syndrome confusionnel et la démence puissent se manifester de façon concomitante, certaines caractéristiques permettent de les différencier :

Le syndrome confusionnel s’installe soudainement avec des fluctuations de la fonction cognitive ; cet état est habituellement réversible.

La démence apparaît progressivement, évolue lentement et est généralement irréversible.

De plus, ces deux troubles affectent les fonctions cognitives de manière distincte :

Le syndrome confusionnel touche principalement l’attention.

La démence touche principalement la mémoire.

Le syndrome confusionnel et la démence peuvent se manifester à tout âge, mais ils sont plus fréquents chez les personnes âgées, du fait des modifications cérébrales induites par le vieillissement.