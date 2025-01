Les démences fronto-temporales sont progressives, mais la rapidité d’évolution vers une démence généralisée varie.

En général, ces démences touchent plus la personnalité, le comportement et le langage et touchent moins la mémoire que la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes de démence fronto-temporale ont toujours des difficultés de pensée abstraite, d’attention et de mémoire. Elles ont des difficultés à formaliser les idées et à instaurer des actions dans le bon ordre (séquençage). Elles sont facilement distraites. Cependant, elles restent conscientes de l’heure, de la date et du lieu et sont capables de réaliser des tâches quotidiennes.

Chez certaines personnes, les muscles sont touchés. Ils peuvent s’affaiblir et dépérir (atrophie). Les muscles de la tête et du cou sont touchés, rendant difficiles la déglutition, la mastication et la parole. Elles peuvent inhaler (aspirer) de la nourriture, se traduisant parfois par une pneumonie par aspiration.

Différents types de symptômes se développent selon la zone du lobe frontal ou temporal qui est touchée. À savoir :

Changements de personnalité et de comportement

Problèmes avec le langage

Les personnes peuvent avoir plus d’un type de symptômes, particulièrement au fur et à mesure de l’évolution de la démence.

Changements de personnalité et de comportement Certaines personnes atteintes d’une démence fronto-temporale se désinhibent, ce qui se traduit par un comportement de plus en plus inapproprié. Elles peuvent parler grossièrement. Leur intérêt pour le sexe peut augmenter anormalement. Le comportement peut devenir impulsif et compulsif. Elles peuvent répéter la même action indéfiniment. Elles peuvent se rendre au même endroit tous les jours. Les personnes atteintes de ce type de démence fronto-temporale négligent leur hygiène personnelle. Certaines personnes atteintes de démence fronto-temporale développent le syndrome de Klüver-Bucy. Les symptômes de ce syndrome peuvent comprendre un intérêt accru pour le sexe et/ou un besoin irrépressible de prendre et manipuler des objets au hasard et de les porter à la bouche. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent se pincer ou se lécher les lèvres. Elles peuvent ne pas reconnaître les personnes et les objets familiers par la vue. Elles peuvent manger trop ou manger uniquement un type de nourriture.