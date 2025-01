Troubles du plexus

Le dysfonctionnement du plexus brachial entraîne une douleur, une faiblesse et une perte de sensation au niveau du bras. La totalité ou une partie du bras (comme l’avant-bras ou les biceps) peuvent être touchées. Si la cause est une lésion, le rétablissement est plutôt lent, sur plusieurs mois. Certaines lésions graves peuvent même laisser des faiblesses musculaires définitives.

La névrite brachiale aiguë provoque de fortes douleurs au haut des bras et aux épaules. Habituellement, le bras s’affaiblit et les réflexes sont altérés à mesure que la douleur disparaît. Les personnes peuvent ne pas être en mesure de faire un o avec le pouce et l’index. La faiblesse apparaît au bout de 3 à 10 jours. La force revient au cours des quelques mois suivants.

Le dysfonctionnement du plexus lombosacré provoque une douleur dans le bas du dos et au niveau de la jambe, ainsi qu’une faiblesse et une perte de sensation d’une partie ou de l’ensemble de la jambe (comme le pied ou le mollet). La guérison dépend de la cause.