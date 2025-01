Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression (NHYP) (Neuropathie tomaculaire) Par New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Vérifié/Révisé mars 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression est une maladie héréditaire dans laquelle les nerfs deviennent de plus en plus sensibles à la pression, aux lésions et à l’usage.