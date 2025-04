Dans les paralysies du regard conjugué, les deux yeux ne peuvent pas bouger dans la même direction (d’un côté à l’autre, vers le haut, vers le bas) en même temps.

La paralysie peut varier de partielle à complète.

Les paralysies du regard conjugué touchent le regard horizontal (regarder sur le côté) le plus souvent. La paralysie dans la direction supérieure est plus rare, et la paralysie dans la direction inférieure l’est encore plus. Les personnes peuvent remarquer qu’elles ne peuvent pas regarder dans certaines directions.

Il n’existe pas de traitement spécifique pour les paralysies du regard conjugué, mais la cause est traitée si possible.

Paralysie du regard horizontal La cause la plus fréquente de paralysie du regard horizontal est une lésion du tronc cérébral (partie inférieure du cerveau), souvent due à un accident vasculaire cérébral. Souvent, la paralysie est sévère. C’est-à-dire qu’il est très difficile pour la personne de bouger les yeux au-delà de la ligne médiane vers le côté opposé. Dans les cas plus légers, les personnes peuvent avoir des difficultés à regarder une chose pendant très longtemps. Elles peuvent également présenter un nystagmus. (Le nystagmus correspond à des mouvements involontaires, répétitifs et saccadés d’un œil dans une direction, puis à un lent mouvement de l’œil dans l’autre direction.) Les paralysies peuvent aussi être causées par des dommages à la partie antérieure du télencéphale, en général dus à un accident vasculaire cérébral. La paralysie qui en résulte peut ne pas être aussi grave que celle causée par des dommages au tronc cérébral, et les symptômes s’atténuent souvent au fil du temps.