Paralysie du quatrième nerf crânien (nerf trochléaire)

Traitement de la cause, sous réserve d’identification

Exercices oculaires

Lunettes à prismes

Le trouble à l’origine de la paralysie du 4e nerf crânien, s’il est identifié, est traité.

Les exercices oculaires peuvent aider, de même que le port de lunettes à prismes. Les lunettes à prisme ont des verres qui sont plus fins vers le haut et plus épais à leur base. Lorsque la lumière passe à travers le prisme, elle se déplace plus lentement à travers la base que le haut du prisme. Par conséquent, le prisme dévie la lumière et ajuste la vision double provoquée par la paralysie.

La paralysie disparaît généralement avec le temps, mais une intervention chirurgicale est parfois nécessaire.