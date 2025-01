Névralgie du glossopharyngien

Dans la névralgie du nerf glossopharyngien, les épisodes sont brefs et intermittents, mais la douleur insoutenable. Les épisodes peuvent être déclenchés par une action spécifique, comme celle de mastiquer, d’avaler, de parler, de bâiller, de tousser ou d’éternuer. La douleur commence généralement à l’arrière de la langue ou de la gorge ou dans la zone à proximité des amygdales. Elle s’étend parfois à l’oreille ou à l’arrière de la mâchoire. Elle peut durer de quelques secondes à quelques minutes, et en général atteint un seul côté de la gorge et de la langue.

Si le nerf vague fonctionne mal, ce qui perturbe le rythme cardiaque, les personnes peuvent s’évanouir.