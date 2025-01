La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une maladie à prions caractérisée par une détérioration progressive des capacités cognitives, menant à la démence, à des spasmes involontaires des muscles (myoclonie) et à une démarche chancelante. Une forme variante se contracte en consommant du bœuf contaminé.

La maladie de Creutzfeldt-Jakob survient généralement spontanément, mais peut résulter de la consommation de bœuf contaminé ; un gène anormal peut également en être la cause.

Dans un premier temps, la plupart des personnes sont confuses et ont des problèmes de mémoire, puis les muscles commencent à trembler involontairement et la coordination est perdue.

La plupart des personnes décèdent dans un délai de 4 mois à 2 ans.

Le diagnostic peut généralement être établi par électroencéphalographie, analyse du liquide céphalorachidien et imagerie par résonance magnétique.

La maladie est incurable, mais des médicaments peuvent soulager certains des symptômes.

(Voir également Présentation des maladies à prions.)

La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est une maladie à prions qui survient lorsqu’une protéine normale appelée protéine prion cellulaire (PrPC) change de conformation (mauvais repliement) et devient un prion provoquant la maladie. Les prions s’accumulent lentement dans le cerveau et entraînent généralement la formation de minuscules vacuoles à l’intérieur des cellules cérébrales, qui meurent progressivement. Lorsqu’un nombre assez important de cellules cérébrales dysfonctionnent ou meurent, les symptômes se manifestent, suivis du décès de la personne.

La MCJ peut

Apparaître spontanément (MCJ sporadique)

Apparaître dans les familles (MCJ familiale)

Être acquise

La MCJ sporadique, la forme la plus fréquente, survient à raison de 1 ou 2 nouveaux cas par million de personnes chaque année dans le monde. Elle représente environ 85 % des cas. Elle touche généralement des personnes de plus de 40 ans, habituellement autour de 65 ans. Pour cette forme, aucune cause n’est connue.

La MCJ familiale est la conséquence d’une mutation dans le gène PrPC, qui pousse des PrPC normales à devenir des prions provoquant la maladie. Ce type de MCJ représente 5 à 15 % des cas. La MCJ familiale est souvent héréditaire et débute généralement à un âge plus précoce et peut durer plus longtemps que la MCJ sporadique. La forme familiale de la MCJ est pratiquement toujours transmise sous forme d’une maladie dominante autosomique. Cela signifie que la mutation ne se trouve pas sur les chromosomes sexuels (X ou Y) et que 1 seul gène muté de la maladie, provenant de l’un des parents, est requis pour que la maladie se développe.

La MCJ acquise peut être due à

La consommation de bœuf contaminé (variante de la MCJ)

Avoir fait l’objet de certaines procédures médicales lorsque du matériel ou des instruments contaminés ont été utilisés sans le savoir (appelé MCJ iatrogène)

Aucun cas de MCJ n’a été signalé dans lequel elle aurait été transmise par des contacts occasionnels ou prolongés avec des sujets malades.

La MCJ acquise représente moins de 1 % des cas.

Variante de la MCJ La variante de la MCJ (vMCJ) est contractée en consommant du bœuf ou des produits provenant de bovins qui sont atteints d’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle). Dans de très rares cas, elle a été transmise par l’exposition à du sang contaminé. La vMCJ débute habituellement vers 30 ans ou avant, à la différence de la forme sporadique de la MCJ, qui se déclare en général vers 65 ans. En mai 2022, les chiffres correspondant aux cas de vMCJ étaient les suivants : Monde entier :

Royaume-Uni :

Autres pays : Étant donné que, pendant des années, la population du Royaume-Uni a consommé du bœuf contaminé à son insu, le nombre de cas de vMCJ est étonnamment faible. La propagation de la maladie a été contrôlée par un abattage massif de bétail et des changements dans la façon dont la viande bovine est traitée au Royaume-Uni. La surveillance généralisée de la maladie chez les bovins a donné lieu à une diminution progressive des nouveaux cas de vMCJ au Royaume-Uni, avec seulement 2 cas après 2011. Quatre cas de vMCJ ont été diagnostiqués aux États-Unis, et 2 cas au Canada, mais aucun de ces cas ne provenait d’Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, il a été estimé que 1 personne sur 2 000 est porteuse de la protéine prion anormale présente dans la vMCJ, mais sans présenter de symptômes. Une inquiétude existe concernant la possibilité que ces personnes en infectent d’autres en donnant leur sang ou au cours d’une intervention chirurgicale. Cependant, des critères pour sélectionner des donneurs de sang, qui sont spécifiquement liés à la vMCJ, pourraient réduire davantage le risque de transmission de vMCJ par les personnes infectées. Ce risque est déjà très faible en dehors de la France et du Royaume-Uni. La maladie de la vache folle a été rapportée dans des troupeaux de bétail nord-américain (6 aux États-Unis et 20 au Canada). Le saviez-vous ?

MCJ acquise au cours d’une intervention chirurgicale La MCJ peut également être acquise au cours d’une intervention chirurgicale (MCJ iatrogène). Elle peut, par exemple, être acquise dans les contextes suivants : Une greffe de cornée ou d’un autre tissu lié au cerveau prélevé sur un donneur atteint de la MCJ.

Une chirurgie du cerveau effectuée avec des instruments contaminés précédemment utilisés pour opérer une personne atteinte de la MCJ.

Une substance dérivée du cerveau d’une personne atteinte de la MCJ utilisée comme traitement.

Le sang d’une personne atteinte de la variante de la MCJ utilisé dans une transfusion sanguine. Les techniques classiques de nettoyage et de stérilisation ne permettent pas de détruire les prions. Cependant, l’eau de Javel et d’autres techniques de nettoyage qui ciblent spécifiquement les prions sont efficaces. La MCJ iatrogène a déjà été contractée lorsque des hormones provenant de l’hypophyse humaine ont été utilisées pour un traitement. Par exemple, la maladie s’est développée chez certaines personnes traitées par hormone de croissance provenant d’extraits d’hypophyses humaines provenant de cadavres qui contenaient des prions. Ces hormones sont désormais génétiquement modifiées plutôt que préparées à partir de cadavres ; ainsi, il n’y a plus de risque de transmission de la MCJ. Seules 3 personnes ont contracté la vMCJ suite à une transfusion de sang contaminé et ont développé des symptômes. Une autre personne a reçu du sang contaminé mais n’a pas développé de symptômes. Dans tous les cas, la maladie a été acquise de donneurs atteints de la forme variante. Le dernier cas a été rapporté en 2007, et les transfusions sanguines ont été administrées entre 1996 et 1999.

Symptômes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Les premiers symptômes les plus courants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la perte de mémoire et la confusion, peuvent ressembler à ceux d’autres démences, comme la maladie d’Alzheimer. Ces symptômes sont les premiers à se présenter chez la plupart des personnes souffrant de MCJ, mais finissent par se déclarer chez toutes les personnes touchées. Pour les autres, le premier symptôme est la perte de coordination musculaire (ataxie). Dans la vMCJ les premiers signes sont, en général, des troubles psychiatriques (comme l’anxiété ou la dépression), plutôt qu’une perte de la mémoire. L’évolution clinique est ensuite similaire dans les 2 formes. Les symptômes peuvent se développer progressivement ou de façon soudaine, mais la fonction cognitive continue à se détériorer souvent avec des signes comme un manque d’hygiène personnelle, un manque d’énergie ou une irritabilité. Certains sujets fatiguent facilement et deviennent somnolents. D’autres ont des troubles du sommeil. Les muscles commencent généralement à présenter des saccades involontaires et rapides (myoclonies), en général 6 mois après le début des symptômes. Les muscles peuvent trembler et les personnes peuvent devenir maladroites avec un manque de coordination. La démarche devient instable, ébrieuse (très proche de celle d’une personne ivre). Les mouvements peuvent être ralentis. Le contrôle musculaire dégradé peut entraîner des postures anormales, comme des attitudes scoliotiques ou des déformations des membres en avant ou latéralement. Les muscles peuvent présenter des spasmes lors de l’étirement. Certaines personnes présentent des hallucinations et des crises convulsives. Les personnes peuvent sursauter facilement, et la réponse à un stimulus, comme un bruit fort, peut être exagérée. Un sursaut peut déclencher des spasmes musculaires. Les muscles respiratoires sont en général atteints, augmentant le risque de pneumonie. Une baisse de l’acuité visuelle ou un flou visuel peuvent s’installer. Les symptômes s’aggravent, en général beaucoup plus rapidement que dans la maladie d’Alzheimer, entraînant une démence sévère. La plupart des personnes souffrant de MCJ meurent dans les 6 à 12 mois après l’apparition des symptômes. Le taux de survie des patients à 1 an ou plus est d’environ 20 %. Les personnes atteintes de la vMCJ survivent généralement pendant environ 18 mois. La cause de décès est souvent une pneumonie. Les personnes peuvent ne présenter aucun symptôme pendant 10 à 20 années après avoir contracté la vMCJ.

Diagnostic de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Imagerie par résonance magnétique

Analyse du liquide céphalorachidien (obtenu par ponction lombaire)

Électroencéphalographie

Exclusion d’autres troubles Les médecins envisagent une maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les personnes âgées lorsque tous les éléments suivants sont présents : La fonction cognitive se détériore rapidement.

Les muscles présentent des saccades involontaires.

La marche est instable et chancelante.

Les autres démences ont été écartées lors des examens de routine. Les médecins peuvent soupçonner la vMCJ chez les personnes jeunes qui présentent des symptômes typiques et qui ont consommé de la viande bovine transformée au Royaume-Uni ou dans d’autres pays où la maladie de la vache folle a été observée ou dont le bœuf est importé du Royaume-Uni. Ils peuvent soupçonner la MCJ familiale quand les personnes ont des parents atteints de la MCJ. Le diagnostic de la maladie de Creutzfeldt-Jakob peut être difficile. D’autres affections entraînent des symptômes similaires. Les médecins vérifient donc si ces affections sont présentes, particulièrement celles qui peuvent être traitées. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est utile. Elle peut détecter des changements caractéristiques du cerveau, y compris certains qui se produisent uniquement chez les personnes atteintes de la vMCJ. Une ponction lombaire peut être réalisée pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien, afin de l’analyser pour détecter la présence éventuelle de prions. Ce test peut détecter de petites quantités de prions dans le liquide céphalorachidien et peut donc détecter la MCJ mieux que d’autres tests. Une analyse d’urine similaire peut détecter la vMCJ. L’électroencéphalographie (EEG) est généralement effectuée pour rechercher des anomalies caractéristiques de l’activité électrique du cerveau, qui se produisent chez 65 % des personnes atteintes de la MCJ. Cependant, ces changements se produisent à la fin de la maladie et peuvent ne pas être présents tout le temps. Habituellement, il n’est pas utile d’examiner au microscope un échantillon de tissu cérébral (biopsie) chez les personnes vivantes. Cependant, un examen post mortem (autopsie) est essentiel, car il s’agit de la seule façon de confirmer le diagnostic et le type de maladie à prions.

Traitement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Médicaments pour soulager les symptômes Actuellement, la MCJ est incurable et son évolution ne peut pas être ralentie. La maladie est mortelle, généralement en quelques mois à quelques années. Cependant, l’administration de certains médicaments peut soulager les symptômes. Par exemple, le valproate (anticonvulsivant) et le clonazépam (anxiolytique) peuvent réduire les spasmes musculaires. Des sédatifs ou des médicaments antipsychotiques peuvent parfois calmer les personnes anxieuses. Le soutien symptomatique général, et l’assistance au malade et aux membres de sa famille sont importants. Les soins palliatifs, les soins de répit et les soins à long terme peuvent être utiles à la prise en charge des malades. La CJD Foundation (Fondation pour la MCJ) fournit un soutien et des informations (voir Fondation pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob).

Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Étant donné qu’il n’y a pas de traitement efficace pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il est essentiel d’empêcher sa propagation. Seule la MCJ acquise peut être prévenue. Les prestataires de santé réalisent les actions suivantes pour empêcher la propagation de la MCJ ou de la vMCJ : Pour les travailleurs de la santé qui manipulent des liquides et des tissus provenant de personnes infectées ou pouvant être infectées, port de gants et de masques

Détruire ou utiliser des méthodes strictes pour désinfecter le matériel (comme les instruments chirurgicaux) qui entre en contact avec les tissus infectés ou pouvant être infectés (les procédures de nettoyage et de stérilisation de routine ne détruisent pas les prions)

Utiliser uniquement de l’hormone de croissance humaine synthétique, plutôt que de l’hormone de croissance dérivée d’hypophyses de cadavres

Ne pas accepter de dons de sang, de cornées ou d’autres tissus pour les greffes provenant de personnes qui ont été ou peuvent avoir été exposées à la MCJ ou la vMCJ Les responsables de la santé publique réalisent les actions suivantes pour prévenir la propagation de la vMCJ acquise en mangeant de la viande de bœuf contaminée : Vérifier périodiquement le bétail pour détecter l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle)

Abattre le bétail infecté

Réguler étroitement les ingrédients des aliments pour les animaux destinés à la consommation humaine, comme le bétail, les moutons et les chèvres Le Département américain de l’agriculture (U.S. Department of Agriculture, USDA) vérifie actuellement un échantillon de bovins tous les mois pour détecter l’encéphalopathie spongiforme bovine.