La plaie de la morsure peut être douloureuse ou engourdie. Les morsures de chauves-souris ne causent généralement pas de symptômes.

Les symptômes de la rage apparaissent lorsque le virus de la rage atteint le cerveau ou la moelle épinière, habituellement 30 à 50 jours après la morsure. Cependant, ce délai peut varier de 10 jours à plus d’un an. Plus le site de la morsure est proche du cerveau (par exemple, sur le visage), plus les symptômes apparaissent rapidement.

La rage peut se manifester par une fièvre, des céphalées et une sensation de malaise général. La plupart des patients deviennent agités, confus, et excités de manière incontrôlable. Leur comportement peut être étrange. Ils peuvent avoir des hallucinations et souffrir d’insomnie. La production de salive augmente considérablement. Les muscles de la gorge et du larynx se contractent, car la rage lèse la zone cérébrale qui contrôle la déglutition et la respiration. Les spasmes peuvent être extrêmement douloureux. Un léger souffle ou l’ingestion d’eau peuvent déclencher des spasmes. Ainsi, une personne atteinte de rage ne peut pas boire. C’est pourquoi cette maladie est parfois appelée hydrophobie (peur de l’eau).

Lorsque la maladie s’étend au cerveau, les personnes deviennent de plus en plus confuses et agitées. La maladie évolue finalement vers un coma et le décès. Les causes du décès peuvent être l’obstruction des voies respiratoires, une crise convulsive, un collapsus ou la paralysie généralisée.

Chez 20 % des personnes, la rage commence par des picotements ou une paralysie du membre qui a été mordu. La paralysie se propage ensuite à travers le corps. Pour ces personnes, les capacités intellectuelles ne sont habituellement pas touchées, et la plupart des autres symptômes de la rage n’apparaissent pas.