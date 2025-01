Dysfonctionnement cérébral en fonction de la localisation

Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

Comme différentes aires cérébrales contrôlent des fonctions spécifiques, la localisation de l’atteinte cérébrale détermine le type de dysfonctionnement qui en résulte.

Parties du cerveau

Il est également important de distinguer quel est l’hémisphère cérébral atteint, car les fonctions des deux hémisphères cérébraux ne sont pas identiques. Certaines fonctions cérébrales sont réalisées exclusivement par l’un des deux hémisphères. Par exemple, le mouvement et la sensation perçus sur un côté du corps sont contrôlés par l’hémisphère du côté opposé. D’autres fonctions sont réalisées principalement par un hémisphère, qui est qualifié de dominant pour cette fonction, et l’autre hémisphère est qualifié de non dominant. Par exemple, l’hémisphère gauche contrôle principalement le langage chez la plupart des personnes. Cette caractéristique est appelée la prédominance hémisphérique gauche pour le langage. Les lésions d’un seul de ces hémisphères cérébraux peuvent entraîner la perte complète de ces fonctions.

Cependant, la plupart des fonctions (comme la mémoire) exigent une coordination de plusieurs aires des deux hémisphères. Pour que ces fonctions soient totalement perdues, les deux hémisphères doivent être lésés.

Les schémas spécifiques du dysfonctionnement peuvent être liés à la zone du cerveau qui a été lésée.

En général, les médecins peuvent diagnostiquer le type de dysfonctionnement en examinant la personne. Ils posent des questions dans le but d’évaluer les fonctions cérébrales spécifiques. Les examens d’imagerie, comme une tomodensitométrie (TDM) et une imagerie par résonance magnétique (IRM) sont en général nécessaires pour identifier la cause de la lésion.

Lésion du lobe frontal Les lobes frontaux ont les fonctions suivantes : Initiation de nombreuses actions

Contrôle des capacités motrices acquises comme écrire, jouer d’un instrument de musique et faire ses lacets

Contrôle des processus intellectuels complexes, comme le langage, la pensée, la concentration, la résolution de problème et la projection dans l’avenir

Contrôle des expressions du visage et des gestes des mains et des bras

Coordination des expressions et des gestes avec l’humeur et les sentiments En général, les lésions des lobes frontaux sont associées à une incapacité à résoudre les problèmes, à planifier et à accomplir des actes, tels que traverser la rue ou répondre à une question complexe (parfois appelées fonctions exécutives). Mais certaines altérations spécifiques varient selon la partie du lobe frontal qui est lésée. En cas de lésion de la partie postérieure du lobe frontal (qui contrôle les mouvements volontaires), une faiblesse ou une paralysie peut se produire. Chacun des hémisphères cérébraux contrôle les mouvements du côté opposé du corps, la lésion de l’hémisphère gauche entraîne donc une faiblesse (hyposthénie) du côté droit de l’organisme et inversement. Si la partie centrale du lobe frontal est atteinte, les personnes peuvent devenir apathiques, inattentives et démotivées. Leurs pensées deviennent lentes et leurs réponses aux questions sont très lentes. Si la partie postérieure centrale du lobe frontal gauche (aire de Broca) est atteinte, les personnes peuvent avoir des difficultés à s’exprimer par des mots, une altération appelée aphasie (expressive) de Broca. Si la partie antérieure du lobe frontal est atteinte, cela peut induire l’un des états suivants : Des difficultés à temporairement retenir les informations disponibles pour le traitement (appelé mémoire de travail)

Un flux de parole réduit

Une apathie (absence d’émotion et d’intérêt et indifférence)

Une inattention

Des réponses tardives aux questions

Un manque frappant d’inhibition, y compris un comportement socialement inapproprié Les personnes désinhibées peuvent être anormalement euphoriques ou déprimées, exagérément actives ou passives et vulgaires. Ces personnes peuvent se moquer des conséquences de leur comportement. Elles peuvent aussi répéter leurs propres paroles. Certaines personnes développent des symptômes similaires lorsqu’elles vieillissent ou en cas de démence. Ces symptômes peuvent être dus à une dégénérescence du lobe frontal. Lorsque des zones spécifiques du cerveau sont lésées

Lésion du lobe pariétal Les lobes pariétaux ont les fonctions suivantes : Ils interprètent les informations sensorielles du reste de l’organisme

Ils associent les informations sur la forme, la structure et le poids aux perceptions générales

Ils influencent les compétences mathématiques et la compréhension du langage

Ils accumulent les souvenirs spatiaux qui permettent aux individus de s’orienter dans l’espace (savoir où l’on est) et de conserver le sens de l’orientation (savoir où l’on va)

Ils analysent les informations qui permettent aux individus de percevoir la position des différentes parties de leur corps Certaines fonctions ont tendance à être plus contrôlées par l’un des lobes pariétaux (généralement le gauche). Il est considéré comme le lobe dominant lorsqu’il contrôle le langage. L’autre lobe (non dominant) a d’autres fonctions, comme de permettre aux personnes d’être conscientes de la relation de leur corps avec l’espace environnant. Une lésion de la partie antérieure du lobe pariétal d’un côté entraîne un engourdissement et diminue la sensibilité du côté opposé du corps. Les personnes qui présentent ce type de lésion ont des difficultés à identifier le siège et le type d’une sensation (comme la douleur, le chaud, le froid ou les vibrations). Les personnes peuvent avoir des difficultés à reconnaître les objets par le toucher (c’est-à-dire par la texture et la forme). Si la partie centrale est lésée, les personnes ne peuvent pas différencier la droite de la gauche (appelée désorientation droite-gauche) et ont des problèmes pour calculer et écrire. Elles peuvent avoir des problèmes à détecter où se trouvent des parties de leur organisme (une sensation appelée proprioception). En cas de lésion du lobe pariétal non dominant (généralement le droit), les personnes peuvent être incapables d’accomplir des tâches expérimentées simples, comme coiffer leurs cheveux ou s’habiller, une affection appelée apraxie. Elles peuvent également avoir des problèmes pour comprendre la relation des objets entre eux dans l’espace. Par conséquent, elles peuvent avoir des difficultés à dessiner et à construire des choses, et peuvent être perdues dans leur propre voisinage. Ces personnes peuvent ignorer la gravité de leur trouble ou nier son existence. Elles peuvent négliger le côté du corps opposé à la lésion cérébrale (généralement le côté gauche).

Lésion du lobe temporal Les lobes temporaux ont les fonctions suivantes : Ils génèrent la mémoire et les émotions

Ils analysent les événements immédiats dans la mémoire à court terme et à long terme

Ils emmagasinent et rappellent les souvenirs à long terme

Ils permettent de comprendre les sons et les images, ce qui permet de reconnaître d’autres personnes et des objets et d’intégrer l’audition et le langage Chez la plupart des personnes, une partie du lobe temporal gauche contrôle la compréhension du langage. En cas de lésion de cette partie, la mémoire des mots peut être considérablement altérée, comme l’incapacité à comprendre le langage, une altération appelée aphasie (réceptive) de Wernicke (voir le tableau Examen d’une personne atteinte d’aphasie). Si certaines zones du lobe temporal droit sont lésées, la mémoire des sons et de la musique peut être altérée. Par conséquent, les personnes peuvent avoir des difficultés à chanter.

Lésion du lobe occipital Le lobe occipital renferme l’aire visuelle primaire interprétant les informations visuelles. Les lobes occipitaux ont les fonctions suivantes : Ils analysent et interprètent la vision

Ils permettent aux individus de créer des souvenirs visuels

Ils intègrent des perceptions visuelles avec des informations spatiales fournies par les lobes pariétaux adjacents Si les deux côtés du lobe occipital sont atteints, les personnes ne peuvent pas reconnaître les objets en les voyant, même si les yeux eux-mêmes fonctionnent normalement. Ce trouble est appelé cécité corticale. Certaines personnes qui souffrent de cécité corticale n’ont pas conscience de cette cécité. Au lieu de cela, ils font des descriptions de ce qu’ils voient (appelé confabulation). Cette situation est connue sous le nom de syndrome d’Anton-Babinski. Les convulsions qui impliquent le lobe occipital peuvent provoquer des hallucinations impliquant la vision. Par exemple, les personnes peuvent voir des lignes de couleur lorsqu’elles regardent dans une certaine direction.

Lésion du lobe limbique Le lobe limbique comprend des structures localisées profondément dans le cerveau et certaines parties des lobes adjacents, comme le lobe temporal. Ces structures ont les fonctions suivantes : Recevoir et intégrer des informations provenant de nombreuses zones du cerveau, ce qui permet aux personnes de ressentir et d’exprimer des émotions

Aider à former et à récupérer des souvenirs

Aider à relier des souvenirs aux émotions ressenties lorsque les souvenirs se forment Les lésions qui affectent le lobe limbique entraînent généralement un certain nombre de problèmes. Les convulsions dues à des lésions de la zone du lobe temporal du lobe limbique ne durent généralement que quelques minutes. Au début, les personnes peuvent ne pas être en mesure de contrôler leurs sentiments ou de penser clairement. Elles peuvent aussi sentir de mauvaises odeurs qui n’existent pas (un type d’hallucination). Elles peuvent sembler abasourdies et ignorer leur environnement, et faire des mouvements automatiques, comme déglutir de façon répétée ou se lécher les lèvres. Pendant les convulsions, certaines personnes présentent des changements de la personnalité, tels que manque d’humour, extrême religiosité et obsessions. Les personnes peuvent aussi avoir un besoin irrésistible d’écrire.