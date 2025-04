Traitement de la cause

Kinésithérapie et ergothérapie

Le trouble provoquant l’apraxie est si possible traité. Il n’y a pas de traitement spécifique pour l’apraxie.

L’ergothérapie et la kinésithérapie peuvent être utiles en cas d’apraxie, car elles permettent d’apprendre à pallier les déficits. Mais la principale utilisation de ces thérapies est de rendre l’environnement plus sûr et d’apporter des dispositifs qui aident les personnes à mieux fonctionner.

Les orthophonistes peuvent aider les personnes atteintes d’apraxie verbale en leur demandant de s’entraîner à produire des sons encore et encore. Si l’apraxie verbale est grave, on peut enseigner à la personne à utiliser un tableau de lettres ou d’images ou un dispositif électronique de communication avec un clavier et une visualisation des messages.