Examen clinique

Tests normalisés de la fonction cérébrale

Examens d’imagerie, comme une tomodensitométrie ou une imagerie par résonance magnétique

En général, les médecins peuvent identifier une aphasie en parlant avec la personne et en lui posant quelques questions. Cependant, ils ont besoin de s’assurer que les problèmes apparents de langage ne sont pas provoqués par des problèmes d’audition ou de vision ou par des problèmes musculaires ou nerveux qui touchent la parole, l’écriture, y compris une dysarthrie. La dysarthrie est un problème d’élocution, qui est dû à une lésion affectant les nerfs et les muscles qui contrôlent la capacité à parler, c’est-à-dire la capacité à prononcer physiquement les sons et les mots. L’aphasie est un trouble du langage, indiquant un problème cérébral qui touche la compréhension, la pensée et la capacité à trouver le mot juste.

Les médecins évaluent la fluidité d’élocution des personnes, si la prise de parole est difficile et si les personnes ont des difficultés à trouver les mots, à nommer des objets et à répéter des phrases. Les médecins peuvent également vérifier la compréhension des personnes, par exemple, si elles peuvent comprendre et exécuter un ordre. Il est demandé aux personnes d’écrire et de parler à voix haute.

Tableau Examen d’une personne atteinte d’aphasie Tableau

Certains examens standardisés de la fonction cérébrale (tests neuropsychologiques) peuvent être réalisés par un neuropsychologue ou un orthophoniste. Ces tests neuropsychologiques fournissent des informations sur le fonctionnement des différentes régions du cerveau. Ces tests peuvent aider les médecins à identifier une aphasie qui provoque uniquement des symptômes subtils. Ces examens aident également les médecins à planifier un traitement et déterminer la probabilité de rétablissement.

Des examens d’imagerie, comme une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM), sont réalisés pour trouver quel type de lésion cérébrale a provoqué l’aphasie. D’autres examens peuvent être réalisés selon la cause suspectée.