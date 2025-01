Les personnes atteintes d’une amnésie globale transitoire perdent soudainement, mais temporairement, la capacité à se souvenir des événements qui se sont passés après ou avant la survenue de l’amnésie et à mémoriser de nouveaux souvenirs. Elles sont vigilantes et anxieuses et répètent souvent la même question ou expression, car elles ne s’en souviennent plus. Elles peuvent avoir du mal à savoir où elles sont et quelle est la date, mais n’ont généralement pas de problème pour reconnaître l’identité des autres personnes. Elles peuvent fournir des réponses cohérentes aux questions qui ne dépendent pas de la mémoire.

La perte de mémoire dure environ de 1 à 8 heures, mais peut durer de 30 minutes à 24 heures (rarement).

La plupart des personnes atteintes d’amnésie globale transitoire ont seulement un épisode au cours de leur vie, sauf si la cause est des convulsions ou des migraines. Environ 5 à 25 % ont des épisodes à répétition.

Après un épisode, la confusion disparaît rapidement, et une récupération totale est de mise, même si les personnes ne se souviennent pas de ce qu’il s’est passé pendant l’épisode.

L’amnésie temporaire provoquée par l’alcool ou une autre substance, comme l’amnésie globale transitoire, peut altérer la concentration, la capacité à penser clairement et la capacité à former et enregistrer de nouveaux souvenirs. Cependant, elle diffère de l’amnésie globale transitoire sur les points suivants :