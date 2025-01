Traitement de la cause

Thérapie par la parole et ergothérapie

La cause de l’agnosie est traitée lorsque cela est possible. Par exemple, si la cause est un abcès, le traitement peut inclure des antibiotiques et une intervention chirurgicale destinée à drainer l’abcès.

Aucun traitement spécifique n’existe pour l’agnosie.

L’orthophonie et l’ergothérapie peuvent aider les personnes atteintes d’agnosie à apprendre à compenser ces déficiences. Ces thérapeutes aident les personnes atteintes d’agnosie à améliorer leurs capacités de communication en leur apprenant des moyens pour rester orientées, maintenir leur attention, reconnaître les objets, planifier les étapes pour exécuter des tâches, résoudre les problèmes quotidiens et interagir plus efficacement avec d’autres personnes.