Les symptômes du syndrome douloureux régional complexe varient beaucoup et ne suivent aucun modèle.

La douleur (brûlures, picotements ou courbatures) est fréquente. Elle est généralement présente dans le membre (bras, jambe, main ou pied) qui a été blessé. La douleur est souvent plus importante que la douleur prévue pour le type de lésion. Le stress émotionnel ou les changements de température peuvent rendre la douleur plus intense. La peau de la zone affectée devient souvent très sensible au toucher (allodynie). Par conséquent, un contact normal avec la peau est ressenti comme très douloureux.

Il se peut que les personnes ne puissent pas utiliser le membre affecté en raison de la douleur. En conséquence, les personnes peuvent devenir incapables de bouger une articulation normalement, dans toute son amplitude normale de mouvement. Les muscles peuvent se raidir et se raccourcir de façon définitive (ce que l’on appelle contractures) et du tissu cicatriciel peut se former.

Le membre affecté peut gonfler. Les poils peuvent tomber. Les ongles peuvent se fissurer ou s’épaissir. Les os peuvent devenir moins denses. Les muscles peuvent s’atrophier et s’affaiblir.

Les personnes peuvent transpirer plus ou moins que d’habitude et peuvent avoir plus chaud ou plus froid que d’habitude. La peau de la zone affectée peut sembler rouge, marbrée, pâle ou brillante.

Les doigts peuvent fléchir ou le pied peut se tordre dans une position anormale et peuvent rester de cette façon (dystonie). Le membre affecté peut trembler ou tressaillir.

De nombreuses personnes atteintes de syndrome douloureux régional complexe deviennent déprimées, anxieuses et/ou en colère, en partie parce que la cause est mal comprise, que l’efficacité des traitements est limitée et que le pronostic est difficile à établir.

Les symptômes peuvent s’atténuer ou rester identiques pendant des années. Chez quelques personnes, la maladie progresse et se propage à d’autres zones du corps.