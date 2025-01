Examen clinique

Les médecins appuient leur diagnostic de douleur neuropathique sur les éléments suivants :

Symptômes

Probabilité d’une lésion nerveuse

Résultats de l’examen

Selon les symptômes, les médecins peuvent réaliser des examens destinés à détecter des pathologies potentiellement responsables de la douleur. Ces examens peuvent inclure : imagerie par résonance magnétique (IRM), études de la conduction nerveuse et électromyographie (EMG) et analyses de sang. Les études de la conduction nerveuse et l’EMG permettent aux médecins de déterminer si la douleur est due à un problème musculaire ou nerveux et où se trouve la lésion ou le dysfonctionnement.