Antécédents médicaux dans les troubles neurologiques

University of Ottawa

Avant de réaliser un examen clinique, les médecins interrogent la personne pour obtenir des informations sur son état de santé actuel et passé (antécédents médicaux). Les antécédents constituent la partie la plus importante de l’examen neurologique.

Les médecins demandent à la personne de décrire tous ses symptômes actuels, mais se focalisent sur ceux liés au système nerveux (symptômes neurologiques) :

Comment les symptômes se présentent précisément

Où et à quelle fréquence ils se produisent

Leur gravité

Leur durée

Qu’est-ce qui aggrave les symptômes

Qu’est-ce qui soulage les symptômes

Est-ce que les activités quotidiennes peuvent toujours être réalisées

Les médecins demandent souvent à la personne de décrire l’ordre dans lequel apparaissent les symptômes. Ces informations aident les médecins à identifier la cause. Garder une trace écrite dans un journal du moment de l’apparition des symptômes peut aider la personne à se souvenir et à le rapporter de façon plus précise.

Le médecin demande également à la personne quels sont ses antécédents médicaux et chirurgicaux, les maladies dont elle pourrait souffrir actuellement, les maladies graves connues au sein de sa famille (parents proches), ses antécédents allergiques et ses traitements médicamenteux en cours. Des questions sur le travail, les contacts sociaux et les voyages peuvent être posées pour savoir si la personne a été exposée à des infections ou toxines inhabituelles.

Les médecins peuvent également demander à la personne si elle a des problèmes liés à son environnement professionnel ou familial, comme la perte d’un emploi ou d’un membre de la famille, car ces circonstances peuvent avoir une répercussion sur la santé et la capacité de la personne à supporter la maladie.

D’autres questions sont posées pour identifier tout symptôme que la personne peut avoir occulté ou jugé non important lors de la description du problème principal. Si les médecins soupçonnent un trouble du système nerveux autonome, ils demandent à la personne si elle présente des symptômes tels que la diminution ou l’absence de transpiration, des bouffées de chaleur, une vision floue et des problèmes de contrôle des intestins et de la vessie.