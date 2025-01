Engagement cérébral

Une ventilation mécanique est utilisée pour aider les personnes à respirer plus rapidement (ce que l’on appelle hyperventilation). Le fait de respirer plus vite élimine le dioxyde de carbone des poumons et réduit le taux de dioxyde de carbone dans le sang. Ainsi, les vaisseaux sanguins de la partie non endommagée du cerveau se contractent et une quantité de sang moins importante atteint le cerveau. Cette mesure diminue rapidement, mais temporairement, la pression intracrânienne et arrête temporairement l’engagement. L’effet bénéfique de l’hyperventilation dure environ 30 minutes. Les médecins utilisent cette période pour commencer les traitements qui peuvent arrêter l’engagement, comme les médicaments et les interventions chirurgicales, qui prennent plus de temps.