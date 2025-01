Céphalée par surconsommation de médicaments

Un médicament différent pour prévenir les céphalées initiales (généralement une migraine)

Arrêt du médicament antimigraineux surconsommé

Prise d’un type différent d’antimigraineux (médicament de transition) pour contrôler les symptômes de sevrage qui surviennent après l’arrêt du médicament

Biofeedback et techniques cognitives

Généralement, les médecins administrent d’abord un médicament préventif pour traiter le trouble céphalique initial. Le médicament surconsommé est arrêté plus tard, souvent de manière brutale. Cependant, chez les personnes qui prennent des doses élevées d’opioïdes, de barbituriques ou de benzodiazépines, la quantité du médicament surconsommé est progressivement diminuée, sur 2 à 4 semaines. Parfois, les personnes peuvent être traitées en ambulatoire lorsque le médicament est arrêté. Cependant, les personnes souffrant de céphalées dues à une surconsommation d’opioïdes sont hospitalisées. L’arrêt plus brutal de ces médicaments peut provoquer des symptômes tels que nausées, agitation, anxiété et sommeil de mauvaise qualité. L’arrêt de n’importe quel type d’analgésique peut entraîner des céphalées qui sont plus fréquentes, qui durent plus longtemps et qui deviennent plus intenses. Après l’arrêt d’un médicament, les symptômes peuvent durer de quelques jours à 4 semaines.

Un médicament de transition est utilisé pour traiter les céphalées qui surviennent après l’arrêt du médicament surconsommé.

Les médicaments de transition sont utilisés pour aider à prévenir les symptômes de céphalées de sevrage si l’arrêt du médicament surconsommé provoque trop de symptômes, parfois dangereux. Le médicament de transition doit être différent des médicaments contre les céphalées qui ont causé la céphalée de surconsommation. Les médecins limitent la prise de médicaments de transition à moins de deux fois par semaine si possible.

Les médicaments de transition (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les migraines) comprennent :

AINS

Un corticoïde

Dihydroergotamine

Prochlorpérazine et diphénhydramine

Clonidine (pour soulager les symptômes dus au sevrage lorsque le médicament surconsommé était un opioïde)

Phénobarbital (utilisé pour prévenir les crises de sevrage lorsque le médicament surconsommé était un barbiturique)

Une fois le trouble par surconsommation de médicaments traité, il est recommandé aux personnes de limiter leur prise de tous les médicaments antimigraineux de secours et de transition utilisés pour arrêter les céphalées, comme suit :

Pour les AINS, à moins de 6 jours par mois

Pour les triptans, l’ergotamine ou des antimigraineux combinés, à moins de 4 jours par mois

Les personnes doivent continuer à prendre les médicaments utilisés pour prévenir les céphalées selon leur prescription.

Les médecins encouragent les personnes à tenir un journal des céphalées. Les personnes y notent le nombre de crises et les moments où surviennent les crises, les éventuels déclencheurs et leur réponse au traitement. Avec ces informations, les facteurs déclencheurs peuvent être identifiés et éliminés, dans la mesure du possible. Les personnes peuvent alors prendre une part active dans leur traitement en évitant les facteurs déclencheurs, et les médecins peuvent mieux planifier et ajuster le traitement.

Le biofeedback et d’autres techniques cognitives (telles que les techniques de relaxation, l’hypnose et la gestion du stress) peuvent aider les personnes à contrôler, réduire ou gérer leurs céphalées en modifiant la façon dont elles focalisent leur attention. Le biofeedback permet aux personnes de contrôler la douleur.

Il est conseillé aux personnes d’éviter de prendre des médicaments précédemment surconsommés. Aussi, elles apprennent et sont encouragées à adopter des habitudes de vie saines.