Céphalée névralgique unilatérale brève avec injection conjonctivale (Short-Lasting Unilateral Neuralgiform Headache With Conjunctival Injection and Tearing, SUNCT)

La céphalée névralgique unilatérale brève avec injection conjonctivale (SUNCT) est une affection rare qui ressemble à l’algie vasculaire de la face. Elle provoque généralement des accès de douleur courts mais fréquents autour de l’œil d’un côté de la tête.

(Voir aussi Présentation des céphalées.)

En raison de leurs similitudes, la SUNCT et les algies vasculaires de la face sont souvent regroupées sous la dénomination céphalalgies autonomes du trijumeau. Les céphalalgies autonomes du trijumeau comprennent également l’hémicrânie paroxystique chronique et l’hémicrânie continue, qui sont toutes des maladies très rares.

En général, la douleur survient autour de l’œil d’un côté de la tête. Les personnes peuvent avoir jusqu’à 200 accès de douleur par jour, et la douleur peut durer entre 5 secondes et plus de 4 minutes. L’œil affecté est rouge (on parle d’hyperémie conjonctivale) et les larmoiements sont fréquents.

Les céphalées névralgiques unilatérales brèves avec signes autonomiques crâniens (SUNA) sont similaires à la SUNCT. Elle diffère de la SUNCT en ce qu’elle implique une injection conjonctivale (injection de sang dans les yeux) ou un larmoiement, mais pas les deux. Les autres symptômes de la SUNCT et de la SUNA sont similaires. Les deux sont des céphalées névralgiques unilatérales brèves.

Les médecins diagnostiquent la SUNCT en se basant sur les symptômes. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) est réalisée pour écarter les autres causes.