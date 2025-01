Les céphalées de basse pression se produisent lorsque le liquide céphalorachidien est retiré pendant une ponction lombaire ou s’écoule dû à un kyste ou un écoulement dans une des membranes qui recouvre la moelle épinière (méninges). La perte du liquide, qui circule autour et amortit le cerveau, réduit la pression autour du cerveau.

(Voir aussi Présentation des céphalées.)

Plus fréquemment, des céphalées de basse pression surviennent après :

Une ponction lombaire (rachicentèse) :

Une céphalée de basse pression survient chez jusqu’à un tiers des personnes qui subissent une ponction lombaire, en général dans un délai de quelques heures à un jour ou deux après.

Lors de la ponction lombaire, les médecins introduisent une aiguille entre deux vertèbres dans le bas du dos, et prélèvent un échantillon de liquide céphalorachidien du canal rachidien. Le liquide céphalorachidien, qui circule dans un canal entre les membranes (méninges) qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière, aide à amortir et supporter le cerveau. Après une ponction lombaire, le liquide céphalorachidien continue parfois à s’écouler par le trou minuscule laissé par l’aiguille. Si le liquide s’écoule trop rapidement par rapport à ce que l’organisme peut remplacer, la quantité de liquide autour du cerveau diminue, et le cerveau peut s’affaisser, étirant les vaisseaux sanguins environnants et les tissus de soutien. Cet étirement se traduit par une céphalée.

Réalisation d’une ponction lombaire

Des céphalées de basse pression peuvent également avoir lieu lorsque d’autres problèmes provoquent l’écoulement du liquide céphalorachidien :

Rupture d’un kyste dans ou près des méninges, à l’endroit où un nerf sort de la moelle épinière. Parfois, les kystes se rompent lorsque les personnes toussent ou éternuent, car la toux et les éternuements font augmenter soudainement la pression dans le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien fuit parfois spontanément, sans raison apparente.

Les méninges sont déchirées pendant une blessure, particulièrement lorsque la tête ou le visage est blessé.

Les céphalées de basse pression sont intenses. Elles se produisent lorsque des personnes s’assoient ou se lèvent, et peuvent être soulagées en s’allongeant à plat. Les personnes présentent en général une raideur du cou douloureuse et des nausées, et éventuellement des vomissements.

Diagnostic des céphalées de basse pression Examen clinique

Parfois, examens d’imagerie Les médecins basent le diagnostic des céphalées de basse pression sur les symptômes et la situation. Si les personnes ont subi une ponction lombaire, le diagnostic est en général évident, et des tests sont rarement nécessaires. Si les personnes n’ont pas fait l’objet d’une ponction lombaire, des examens d’imagerie du cerveau, comme une imagerie par résonance magnétique (IRM), peuvent être réalisés. Avant l’examen d’imagerie, un agent de contraste est injecté dans une veine, en général dans un bras ou une main. L’agent de contraste est utilisé pour obtenir des détails plus précis.