Ce qui suit peut être utilisé pour arrêter une algie vasculaire de la face dès qu’elle apparaît ou pour stopper sa progression :

De l’oxygène est administré au moyen d’un masque facial

Injection de triptan ou de dihydroergotamine (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les migraines)

Le zolmitriptan (un type de triptan) ou un anesthésique local (comme la lidocaïne) pris par spray nasal

Les algies vasculaires de la face peuvent également être arrêtées par stimulation du nerf vague (10e nerf crânien), qui transporte les impulsions électriques entre (vers et depuis) le cerveau et différentes parties de la tête, du cou et du tronc. Une stimulation du nerf vague peut être pratiquée de manière non invasive (c’est-à-dire, sans inciser la peau et sans insérer d’instrument dans l’organisme). Pour ce faire, les personnes placent un dispositif portable à l’endroit du cou où elles sentent un pouls. Ce dispositif envoie un léger courant électrique à travers la peau pour activer le nerf vague depuis l’extérieur du corps. Le courant se déplace le long du nerf vague pour atteindre le cerveau et permet de contrôler la douleur.