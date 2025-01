Présentation du système nerveux

Présentation du système nerveu... Vidéo

Le système nerveux est constitué de 2 parties distinctes : le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) et le système nerveux périphérique (nerfs sortant du cerveau et de la moelle épinière).

L’unité de base du système nerveux est la cellule nerveuse (neurone). Les cellules nerveuses sont constituées d’un grand corps cellulaire et de 2 types de fibres nerveuses :

Axone : fibre nerveuse longue et mince qui sort d’une cellule nerveuse et peut envoyer des messages sous forme d’impulsions électriques à d’autres cellules nerveuses et muscles

Dendrites : branches des cellules nerveuses qui reçoivent les impulsions électriques

En général, les fibres nerveuses transmettent les influx électriques dans un seul sens : de l’axone d’une cellule nerveuse vers les dendrites d’une autre cellule nerveuse. Au niveau du point de contact entre cellules nerveuses (synapses), l’axone sécrète de petites quantités de messagers chimiques (neurotransmetteurs). Les neurotransmetteurs stimulent les récepteurs sur les dendrites de la cellule nerveuse suivante pour produire un nouveau courant électrique. Les neurotransmetteurs qui transportent l’influx à travers des synapses diffèrent selon le type de fibres nerveuses. Certaines impulsions stimulent la cellule nerveuse suivante. D’autres l’inhibent.

Le cerveau et la moelle épinière contiennent également des cellules de soutien appelées cellules gliales. Ces cellules sont différentes des cellules nerveuses et ne produisent pas d’impulsions électriques. Il en existe plusieurs types, notamment :

Astrocytes : ces cellules apportent des substances nutritives aux cellules nerveuses et contrôlent la composition chimique des liquides autour des cellules nerveuses, leur permettant de croître. Elles peuvent réguler les neurotransmetteurs et l’environnement chimique externe autour des cellules nerveuses pour influencer la fréquence à laquelle les cellules nerveuses envoient des impulsions et régulent ainsi l’activation des groupes actifs de cellules nerveuses.

Cellules épendymaires : Ces cellules se forment le long des zones ouvertes du cerveau et de la moelle épinière pour produire et libérer du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien permet de protéger le cerveau et la moelle épinière en cas de secousses brusques ou de lésion mineure, et d’éliminer les déchets du cerveau.

Cellules gliales progénitrices : ces cellules peuvent produire de nouveaux astrocytes et oligodendrocytes afin de remplacer ceux détruits par les lésions ou les troubles. Les cellules gliales progénitrices sont présentes dans l’ensemble du cerveau des adultes.

Microgliocytes : ces cellules aident à protéger le cerveau contre les lésions et à éliminer les débris des cellules mortes. Les microgliocytes peuvent se déplacer dans le système nerveux et se multiplier pour protéger le cerveau en cas de lésion.

Oligodendrocytes : ces cellules forment une protection autour des axones des cellules nerveuses et fabriquent une membrane spéciale appelée myéline, une substance grasse qui isole les axones nerveux et accélère la conduction des impulsions le long des fibres nerveuses.

Les cellules de Schwann sont également des cellules gliales. Cependant, ces cellules sont présentes dans le système nerveux périphérique plutôt que dans le cerveau et la moelle épinière. Ces cellules sont similaires aux oligodendrocytes et fabriquent de la myéline pour isoler les axones dans le système nerveux périphérique.

Le cerveau et la moelle épinière sont constitués de substance blanche et grise.

La substance grise se compose de corps cellulaires nerveux, de dendrites et d’axones, de cellules gliales et de capillaires (les plus petits vaisseaux sanguins de l’organisme).

La substance blanche contient très peu de neurones et se compose principalement d’axones qui sont enveloppés de nombreuses couches de myéline et d’oligodendrocytes qui produisent la myéline. La myéline est ce qui donne sa coloration blanche à la substance blanche. (La gaine de myéline qui entoure l’axone accélère la conduction des impulsions nerveuses, voir Nerfs.)

Les cellules nerveuses augmentent et diminuent régulièrement le nombre de connexions qu’elles ont avec d’autres cellules nerveuses. Ce processus peut partiellement expliquer comment les individus apprennent, adaptent et forment les souvenirs. Mais le cerveau et la moelle épinière produisent rarement de nouvelles cellules nerveuses. Exception faite pour l’hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la formation des souvenirs.

Le système nerveux est un système de communication extrêmement complexe qui peut envoyer et recevoir simultanément d’énormes quantités d’informations. Ce système est cependant vulnérable aux maladies et aux traumatismes, comme dans les exemples qui suivent :