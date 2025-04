Effets du vieillissement sur le système nerveux

En vieillissant, les nerfs périphériques peuvent conduire des influx plus lentement et la libération des neurotransmetteurs est altérée, ce qui se traduit par une diminution de la sensation, des réflexes plus lents et parfois une certaine maladresse. On peut observer un ralentissement de la conduction nerveuse lié à la dégénérescence des gaines de myéline autour des nerfs. Les gaines de myéline sont des couches de tissu qui isolent les nerfs et accélèrent la conduction des impulsions (voir la figure Structure classique d’une cellule nerveuse).

La dégénérescence a lieu, car, en vieillissant, le débit sanguin diminue, les os adjacents prolifèrent et exercent une pression sur les nerfs ou les deux. Les changements fonctionnels liés à l’âge peuvent devenir plus visibles lorsqu’il y a des lésions neurologiques causées par un autre facteur (par exemple, le diabète sucré).

La réponse du système nerveux périphérique aux traumatismes est moins efficace. Chez les sujets jeunes, lorsque l’axone d’un nerf périphérique est lésé, il peut se réparer spontanément à condition que le corps cellulaire, situé dans ou près de la moelle épinière, soit intact. Cette autoréparation est plus lente et incomplète chez les personnes âgées, qui sont donc plus vulnérables aux traumatismes et aux maladies.