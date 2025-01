Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)

Tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique

Angiographie

Si une personne présente des céphalées intenses et soudaines qui culminent en quelques secondes ou qui sont accompagnées par une perte de conscience, une confusion, ou des symptômes évocateurs d’un AVC, elle doit immédiatement se rendre à l’hôpital. Des examens à la recherche d’une hémorragie sous-arachnoïdienne sont réalisés dès que possible. Puis, le traitement peut commencer dès que possible.

Une tomodensitométrie (TDM) est effectuée dans les meilleurs délais pour rechercher un saignement. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut également détecter un saignement, mais il se peut qu’elle ne soit pas immédiatement disponible.

Une ponction lombaire (rachicentèse) est réalisée si la TDM n’est pas concluante ou si la TDM est normale, mais que les médecins suspectent toujours une hémorragie sous-arachnoïdienne. Elle peut permettre de détecter du sang dans le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière (liquide céphalorachidien). Les médecins ne procèdent pas à une ponction lombaire s’ils soupçonnent que la pression intracrânienne est trop élevée pour que cette procédure soit sans risque.

Une angiographie par résonance magnétique ou une angiographie par TDM peuvent être réalisées pour diagnostiquer un anévrisme, mais l’angiographie cérébrale est la méthode la plus précise pour détecter un anévrisme. Une angiographie cérébrale est effectuée dès que possible pour confirmer le diagnostic et identifier le siège de l’anévrisme ou de la malformation artérioveineuse responsable du saignement. Lors d’une angiographie cérébrale, une sonde mince et souple (cathéter) est introduite dans une artère, généralement dans l’aine, et acheminée jusqu’à l’aorte pour aboutir à une artère dans le cou. Ensuite, une substance visible sur les radiographies (produit de contraste radio-opaque) est injectée pour observer l’artère. L’angiographie cérébrale est plus invasive que l’angiographie par résonance magnétique ou l’angiographie par TDM, mais elle fournit davantage d’informations. Toutefois, comme l’angiographie par TDM est moins invasive, elle a largement remplacé l’angiographie cérébrale pour le diagnostic des anévrismes dans le crâne.