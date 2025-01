Une hémorragie intracérébrale débute soudainement, souvent pendant une activité. Des céphalées sévères sont fréquentes. Cependant, les céphalées peuvent être légères ou absentes chez les personnes âgées.

De nombreuses personnes perdent connaissance lorsqu’une hémorragie intracérébrale survient, souvent en quelques secondes ou minutes. Ou bien, les personnes peuvent devenir moins conscientes de ce qui les entoure et moins à même de comprendre, de se rappeler et de penser clairement. Les nausées, vomissements et convulsions sont fréquents.

Si l’hémorragie est peu importante, la conscience peut ne pas être affectée, et les céphalées ou nausées peuvent être légères ou absentes.

Toutefois, au fur et à mesure que l’hémorragie s’étend, des symptômes évocateurs d’une anomalie du fonctionnement cérébral se développent brutalement et continuent à s’intensifier.

Certains symptômes, comme une faiblesse, une paralysie, une perte de sensation et un engourdissement se font souvent ressentir sur un seul côté du corps. Les personnes peuvent être incapables de parler ou peuvent devenir confuses. On peut observer une baisse ou une perte de la vision. Un œil ou les 2 yeux peuvent être incapables de bouger dans certaines directions. De ce fait, les yeux peuvent pointer dans différentes directions.

Les hémorragies importantes augmentent la pression intracrânienne. Parfois, l’augmentation de la pression pousse le cerveau vers le bas et lui fait traverser les structures rigides qui séparent le cerveau en compartiments. Il en résulte un problème grave appelé engagement cérébral. La pression peut affecter les zones qui contrôlent la conscience et la respiration dans le tronc cérébral (qui connecte le télencéphale à la moelle épinière). Une hernie peut entraîner une perte de connaissance, un coma, une respiration irrégulière et le décès.

Un autre problème grave est l’hydrocéphalie. Elle survient lorsque le liquide céphalorachidien (qui entoure le cerveau et la moelle épinière) ne peut pas quitter le cerveau. Le liquide s’accumule dans le cerveau et exerce une pression supplémentaire dessus. L’hydrocéphalie peut contribuer aux symptômes causés par l’hémorragie, comme des céphalées, la somnolence, la confusion, des nausées et des vomissements et peut augmenter le risque de coma et de décès.

Les hémorragies importantes sont mortelles en quelques jours chez environ la moitié des personnes. Chez les survivants, la conscience réapparaît et les problèmes causés par l’hémorragie diminuent généralement progressivement à mesure que le sang est résorbé. Certaines personnes présentent étonnamment peu de problèmes, car l’hémorragie est moins destructrice pour le tissu cérébral qu’un apport sanguin insuffisant.