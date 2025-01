Boule dans la gorge

Les médecins posent des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procèdent à un examen clinique. Ce que les médecins découvrent pendant l’anamnèse et lors de l’examen clinique contribue à décider quels examens doivent être effectués le cas échéant.

Les antécédents s’attachent à opérer une distinction entre une paresthésie pharyngée et un trouble de la déglutition, qui suggère un problème structural ou de motilité (mouvement) de la gorge ou de l’œsophage. Les médecins demandent au patient de décrire clairement ses symptômes, notamment la manière dont il appréhende la déglutition (par exemple, comme une sensation de gêne alimentaire) et les événements chargés d’émotions. Ils recherchent également tout autre signe avant-coureur.

L’examen clinique se concentre sur la bouche et le cou. Les médecins inspectent et palpent le plancher buccal et le cou à la recherche de masses. Les médecins observent le fond de la gorge à l’aide d’un endoscope à fibres optiques fin et souple conçu pour inspecter l’arrière de la gorge et le larynx. Les médecins regardent également le patient avaler de l’eau ainsi qu’un aliment solide de type biscuit.

Les signes avant-coureurs ou anomalies détectés pendant l’examen suggèrent un trouble de la déglutition d’ordre mécanique ou lié à la motilité. Les symptômes chroniques qui surviennent au cours d’épisodes de chagrin pouvant être soulagés par des pleurs suggèrent une paresthésie pharyngée.