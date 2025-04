La gastro-entérite débute dans les 6 à 24 heures qui suivent l’ingestion de l’aliment contaminé. Les symptômes les plus fréquents sont la diarrhée aqueuse et les crampes abdominales. Bien qu’elle soit généralement d’intensité légère, l’infection peut entraîner une douleur abdominale, un ballonnement abdominal (distension) engendré par des gaz, une diarrhée grave, une déshydratation et une baisse importante de la tension artérielle (choc). Les symptômes d’une intoxication alimentaire par Clostridium perfringens durent généralement 24 heures environ.